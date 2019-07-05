Yeni parti kulisi: Erdoğan’a göre ‘Boş çuval gibi devrilecekler’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, yeni parti kuracağı söylenen eski başbakan yardımcısı Ali Babacan ve eski başbakan ve AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu için “Boş çuval gibi devrilecekler” dediği belirtildi.

Habertürk’ten Saliha Çolak’ın haberine göre milletvekilleriyle genel merkezde kahvaltıda buluşan Erdoğan, yeni partiden sistem revizyonuna, seçimden ‘cumhur ittifakı’na kadar eleştiri ve görüşleri dinledi.

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Erdoğan bu toplantıda yeni parti kurma hazırlığı içindeki AKP’li isimleri sert sözlerle uyardı.

Siyaset kulislerinde bir süredir yeni parti çalışmalarını sürdüren Babacan’ın eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte hareket edeceği, eski başbakan Davutoğlu’nun ise ayrı bir hareket içinde olacağı dillendiriliyor.

Son olarak, Erdoğan’ın Babacan’a partide kalmasını teklif ettiği ancak eski başbakan yardımcısının bu teklife sıcak bakmadığı belirtilmişti.

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Habere göre kahvaltılı toplantıda yeni parti çalışmaları için Yunus Emre’nin ‘illa edep’ dizelerini kullanan Erdoğan şöyle dedi: “AK Parti istikamet partisidir. Bu, halkın ve hakkın istikametidir. Biz bu istikamette devam ediyoruz. Bu istikameti şaşıranlar oldu. Rüyalara dalanlar, mühendislik hesaplarıyla konum bulmaya çalışanlar, AK Parti’nin gölgesini kendi gölgesi sananlar içi boş çuval gibi devrilecektir. Onların ne peşinde olduğu değil, bizim ne iş yaptığımız önemli. Yunus Emre’nin dizelerinde dediği gibi… Girdim ilim meclisine, eyledim kıldım talep, dediler ilim geride, illa edep illa edep.”