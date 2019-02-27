Yeni parti kulisi: Davutoğlu ‘AK Parti ister yüzde 35 ister 55 alsın, kuruyoruz’ demiş

AKP’nin eski önde gelen isimlerinin kuracağı partiye liderlik edeceği söylenen eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yol arkadaşlarına, “AK Parti ister yüzde 35, ister yüzde 55 oy alsın, biz yola çıkıyoruz” dediği öne sürüldü.

Fotoğraf: Reuters

AKP’nin kurucularından 11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski başbakan yardımcılarından Ali Babacan, Beşir Atalay, Hüseyin Çelik gibi tanınmış AKP’lilerin seçim sonrası parti kuracağı yönünde bir süredir kulis haberleri yayınlanıyor. Bu isimler iddiayı henüz ne doğruladı ne de yalanladı. Hareketin liderinin ‘müstakbel cumhurbaşkanı adayı’ olarak Gül olduğu ancak partiye Davutoğlu’nun başkanlık edeceği de konuşuluyor.

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Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre 31 Mart seçimlerinden sonra mayıs ayında partinin kuruluşu bir deklarasyonla açıklanacak. Partinin resmi kuruluşunun ise eylülde olması planlanıyor.

Haberde Davutoğlu’nun yol arkadaşlarına “AK Parti ister yüzde 35, ister yüzde 55 oy alsın biz yola çıkıyoruz” dediği aktarıldı.

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Yeni parti hareketinin, AKP’den 10 milletvekiliyle dirsek temasında olduğu da kaydedildi.