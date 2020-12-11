‘Yeni parti’ anketi: İnce yüzde 3.5, Sarıgül yüzde 1.1, Demirtaş yüzde 7.2

ORC Araştırma, parti kuracağını açıklayan Muharrem İnce ile Mustafa Sarıgül’e ilişkin ilk sonuçları açıkladı.
Araştırma şirketinin 8-9 Aralık’ta 2 bin 900 katılımcıyla yaptığı anketin sonuçları paylaşıldı.
Buna göre, katılımcıların yüzde 3.5’u Muharrem İnce’ye oy verebileceğini söyledi. CHP’nin eski cumhurbaşkanı adayı İnce’ye oy verenlerin çoğunluğunu CHP’liler oluşturuyor. İkinci sırada ise İYİ Partililer var.
Parti kuracağını açıklayan bir diğer isim de Mustafa Sarıgül idi. Ancak Sarıgül’e oy verebileceğini söyleyenlerin sayısı, İnce’nin yarısından az. ‘Sarıgül seçmenleri’nin yarısı CHP’li.
Ankette, parti kurma fikri bulunmayan HDP’nin tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş da soruldu. Demirtaş’a oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 7.2’yi buldu. İlk sırada HDP’liler yer alırken, bunu CHP’liler takip etti.