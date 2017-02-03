Yeni önlem paketi: Marka küçülecek, kapıdan en az beş metre uzaklıkta sigara içilebilecek

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, TÜİK verilerine göre sigara kullanımının yüzde 30’ların üstüne çıktığını ve bu kapsamda yeni bir önlem paketi hazırladıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda, sigara içenlerin özgürlüğünün olmadığını savunarak, “Nasıl intihar etme özgürlüğü yoksa, bu da olamaz” demişti.

Akdağ, geçen ay yaptığı açıklamada restoran ve kafe gibi yerlerde bulunan yarı açık alanlarda da sigara içmenin yasaklanacağını söylemişti.

‘Pes edecek halimiz yok’

Dünya’dan Mehmet Kaya’nın haberine göre, yeni pakette, düz paket, açılır-kapanır alanların kapalı sayılması ve sigara içilebilen alanın binadan beş metre uzak olması zorunluluğu bulunuyor.

Akdağ, sigara içmenin ‘zor ve rahat bozucu’ olmasını, ayrıca yeni neslin sigara içmesinin önlenmesini istediklerini söyledi. Bakan, sarma tütünle ilgili de bir düzenleme yapılacağını aktardı.

Sigarayla mücadele kampanyasının başladığı 2008 yılından sonra kullanım oranlarının yüzde 26’lara kadar gerilediğini ancak şu anda kullanım oranının yüzde 30’ların üstüne çıktığını söyledi: “Kazandığımız cepheyi kaybettik ama pes edecek halimiz yok.”

Kafe ve restoranlarda belirli alanların sigara içmeye ayrılmasının ‘maçı kaybetmek’ anlamına geldiğini savunan Akdağ, “Almanya bu hatayı yaptı. Ana amacımız gençlerin sigaraya başlamasını engellemek. İçenlerin de bırakmasını sağlamak. Bir noktadan sigara içiliyorsa sorun çözülmüyor. Sigara içmek isteyen bir kişi, rahat koltuğundan kalkacak, eğlencesine ara verecek. Bunu sağlamaya çalışıyoruz. Sigara içmek zor olmalı” dedi.

Bakan, sigara sarmaya uygun kıyılmış tütünün vergisiz, kayıt dışı ya da kaçak olarak satılmasının önleneceğini söyledi.

Yeni paketteki temel unsurlar şöyle:

* Avustralya’da uygulamaya giren düzenlemenin benzeri olarak, sigara markası çok küçük ve görülmesi zor yerde olacak ve geri kalan yüzeyin tamamı uyarılardan oluşacak.

* Sigaraların satış noktasındaki görünürlüğü yeniden düzenlenecek ve kesinlikle içi görünmeyen kapalı kutularda bulunacak.

* Kafe-restoran-eğlence yerlerinde sigara içmeye izin verilen, üstü ve yanları açılır-kapanır alanlar da ‘kapalı alan’ sayılacak ve sigara içilmesi yasaklanacak. Kapılardan en az beş metre uzaklıkta sigara içilebilecek.