‘Yeni normal’de düğünler: Damat ve gelin hariç dans yasak, maske zorunlu

İçişleri Bakanlığı, düğünlerde alınacak önlemleri sıraladı. Düğünlerin açık havada ve kısa sürede yapılması istenen genelgede, sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi istendi.

Fotoğraf: AA

Corona virüsü salgınında normalleşme sürecine geçilmesiyle birçok kısıtlama kaldırılmıştı. Düğünlerin de 1 Temmuz itibariyle yapılacağı açıklanmıştı.

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AA’nın haberine göre bakanlık, bugün tüm valiliklere ‘Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler’ konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre düğünlerde oyun, dans, halay ya da gösteri yapılamayacak.

Ateş ölçülecek, sayı belirlenecek

Genelgede öne çıkan kurallar şöyle:

*Düğünler, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün oldukça açık havada yapılacak ve süre kısa tutulacak. Misafir sayısı, sosyal mesafeye uygun olarak ayarlanan oturma planı baz alınarak belirlenecek.

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*Misafirlerin girişlerde mutlaka ateşleri ölçülecek. Ateşi 38 dereceden yüksek olan kişiler en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Ortak alanlarda el antiseptiği veya dezenfektan bulundurulacak.

*Düğün yapılacak mekânlara maske takılarak girilecek, işletme sahiplerince girişlerde yeterli miktarda maske bulundurulacak. Maskesiz misafirlere girişte maske dağıtılacak. Ayrıca maskelerin düğün sürecinde de takılması (gelin, damat, nikâh memuru ve şahitler dâhil olmak üzere) sağlanacak.

Halay yasak

*Misafirlerin oturma düzeni masalar arası en az 1.5 metre, sandalyeler arası 60 santimetre olacak şekilde düzenlenecek. Mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı evde oturan çekirdek aileden olan misafir grubu için uygulanmayacak.

*Düğünlerde karşılama, uğurlama ve takı merasiminde tokalaşma ya da kucaklama/sarılma yapılmayacak, mesafe korunacak. Takı merasimi olmayacak. Hediyeler, sandık gibi bir toplama kutusuna konulacak.

*Toplu fotoğraf çekimleri yapılmayacak. Fotoğraf çekimi ve pasta kesimi esnasında gelin ve damat hariç mesafe kurallarına uyulacak. Ancak maske kullanmak ve mesafe kuralına uymak kaydıyla misafirler gelin ve damatla bireysel fotoğraf çekimi yapabilecek.

*Düğün yapılacak mekânlarda, kişiler arasında temasa neden olabilecek ya da mesafe kuralına aykırılık oluşturulacak oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmayacak (gelin ve damat hariç).

*Kapalı alanlarda yapılacak düğünlerde mekanın sağlıklı havalandırılması için iki düğün arasında en az bir saatlik zaman bırakılmalı. Bu süre zarfında şartlara göre kapı/pencere açılarak veya merkezi sistemlerle doğal hava sirkülasyonu sağlanacak.

*Düğün yapılacak kapalı mekânlarda bulunan çocuk oyun alanları kullanılmayacak. Açık mekânlarda bulunan çocuk oyun alanlarındaki sık dokunulan yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanacak.

Personel önlemleri

*Personelin Covid-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanacak. Personel girişinde, el dezenfeksiyonu veya antiseptiği bulundurulacak.

Personelin giriş/çıkışlarında vücut ısısı ölçümleri termal sensörlerle ya da temassız ateş ölçerlerle yapılacak ve bu veriler günlük olarak kayıt altına alınarak asgari 14 gün süreyle saklanacak. Ayrıca personelin birlikte yaşadığı kişilerin de corona virüsü açısından izlenebilmesi için personelden bu kapsamda bilgi alınacak.

*Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan/gelişen çalışanlar tıbbi maske takılarak Covid-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilecek.

*Nişan, gelin alma, kına, sünnet düğünü gibi etkinliklerde de yukarıda belirtilen kural ve esaslara uygun hareket edilecek.