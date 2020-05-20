‘Yeni normal’: Restoranda QR kodu okut, menüden seç, internetten öde

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği’nin (TÜRES) yeni uygulamasıyla, müşteriler restornlarda QR kodla menüye bakıp telefonlarından sipariş verebilecek.

Fotoğraf: DHA

Corona virüsü salgını nedeniyle birçok işyeri faaliyetine ara verirken, normalleşme sürecinin bayram sonrasında başlaması planlanmıştı. Yeni kurallara göre, restoran girişlerinde herkesin ateşi ölçülecek, sosyal mesafeye uygun masa düzeni olacak.

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Derneğin Erzurum şubesinin başkanı Mükremin Emeç, müşterilerin kasiyer ya da garsona temas etmeden masadaki kodu telefonuna okutarak menüyü görebileceğini, siparişini buradan verebileceğini, ödemeyi de internetten yapabileceğini dile getirdi.

Sisteme göre müşteri siparişini verdikten sonra ödemeyi yapacak, ardından kasiyerin ödemeyi onaylamasıyla önce fişini, sonra da bankodan yemeğini alacak.

‘Personel maliyeti düşüyor’

Emeç’e göre sistem kalıcı olacak: “Bu sistemler hayatımıza yerleşik olarak kalacak. Pandemi bittikten sonra da bu uygulama devam edecek. Çünkü büyük kolaylık sağlıyor. Personel maliyeti düşüyor, müşterinin ürüne daha hızlı ulaşmasını sağlıyor ve kasa önünde birikimi de engelliyor.”