‘Yeni nesil çevrimiçi dijital medya platformu’ GAİN izleyiciyle buluştu

Kendini ‘yeni nesil çevrimiçi dijital bir medya platformu’ olarak tanımlayan GAİN dün itibariyle izleyiciyle buluştu.

GAİN’in basın bülteni şöyle:

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“Kullanım kolaylığı sağlayan dikey ve yatay formatta, kısa ve özgün içeriklerinin yanı sıra akıllı izleme teknolojisi sayesinde kişiye özel yayın akışı sunuyor. Gain, bağımsız ve yeni medya üreticilerini, farklı düşünceleri ve formatları, yeni kazanımları ve yetenekleri önemsiyor. Kullanıcısına hem eğlenceli hem de bilgi veren bir içerik izleme deneyimi sağlıyor.

‘Şimdi ne izlesem?’ sorusuna izleyicisinin zevkleri, günlük aktiviteleri ve görmeyi sevdiği konular üzerinden oluşturduğu yayın akışıyla cevap veriyor. iOS ve Android için geliştirilen uygulama üzerinden tüm mobil aygıtlardan erişim sağlanabilen Gain’in, farklı format ve kategorilerde diziler, kısa filmler, belgeseller, spor, müzik ve eğlence programlarının yanı sıra günlük haber akışı ve canlı yayınlardan oluşan yerli ve yabancı zengin bir içerik listesi var.”

İçerik ve program takvimine www.gain.tv adresinden ulaşabilirsiniz.