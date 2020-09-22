Yeni Navtex: Limni Adası’nın gayri askeri statüsü ihlal edildi

Türkiye, Yunanistan’a bağlı Limni Adası’nda Lozan Anlaşması’nın hükmünün ihlal edildiğini bildirdi.
Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, bugün İzmir’deki istasyonundan yeni bir Navtex (denizciler için bilgilendirme mesajı) yayınladı.
Mesajda “LA12-210/20 numaralı Navtex mesajı ile Limni Adası 1923 Lozan Antlaşması’yla belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir” dendi. Bildirinin 24 Eylül’de saat 11:00’de yürürlükten kaldırılacağı belirtildi.
Yunanistan ve Türkiye, Lozan Anlaşması gereği bazı adaları silahsızlandırmıştı. Limni Adası da bunlardan biri.