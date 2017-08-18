Yeni müfredatın Türkçe kitabı: ‘Darbe, sinsi, zalim, şehadet’i tanımlayınız

Tartışılan yeni müfredatta 5’nci sınıf Türkçe kitabının ayrıntıları ortaya çıktı. Kitaptaki yenilikler müfredatın amacına dair ipuçları barındırıyor.

İlkokul ve ortaokul düzeyinde 17, lise düzeyinde 24, imam hatip ortaokulu ve imam hatip lisesi düzeyinde 10 olmak üzere toplam 51, sınıflar esas alındığında 176 müfredat yenilenmişti. Evrim teorisi çıkarılmış, ‘cihat’ kavramı girmiş ve Atatürk’e daha az yer verilmişti. Yılmaz, ‘cihat’ kavramına gelen eleştirilere, “Rahatsızlık duymayın, dinimizde var” diye yanıt vermişti.

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Yeni müfredatta darbe girişimine de geniş yer verileceği açıklanmıştı.

‘Tahsin-Halisdemir benzerliği’

Habertürk’ten Fatmanur Boylu’nun haberine göre kitabın altı sayfası darbe girişimine ayrıldı.

‘Milli Mücadele ve Atatürk’ bölümünde de 15 Temmuz’a atıf yapılıyor.

Kitapta, “15 Temmuz’da umutlarımız, hayallerimiz, özgürlüğümüz elimizden alınmak istendi. Yunus Emre’den, Mevlânâ’dan, Hacı Bektaş’tan, Hacı Bayram-ı Veli’den, Pir Sultan Abdal’dan, Koca Sinan’dan beslenen bu toprağın evlatları, zalimlere karşı istiklali ve istikbali için direndi” deniyor.

Bölüm, hazırlık çalışmasında yer alan, “Özgürlüğün sizin için ne anlama geldiğini yazınız ve bir ülkeyi yönetenlerin seçilmesinde vatandaşlar etkili midir?” sorusuyla başlıyor.

Darbe girişimine karşı Ömer Halisdemir’in ilk kurşunu sıktığının belirtildiği kitapta, Halisdemir’in fotoğrafı şu sözlerle yer alıyor: “Kurtuluş Savaşı’nda Maraşlı Sütçü İmam’ı, İzmir’i işgal edenlere ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin’i çıkaran bu bereketli topraklar, 15 Temmuz gecesi de darbecilere karşı ilk kurşunu sıkan Ömer Halisdemir gibi kahramanları tanıdı.”

‘Ne çok öldük yaşamak için’

15 Temmuz etkinlik bölümünde, ‘darbe, sinsi, zalim, şehadet’ gibi sözcüklerin tanımları ve bu sözcüklerin cümle içinde kullanılması isteniyor.

“* Ömer Halisdemir ile Hasan Tahsin arasında nasıl bir benzerlik vardır?

* Bu ülkenin evlatlarının beslendiği kaynaklar kimlerdir?

* Metinde milletimizin hangi özelliklerinden bahsedilmektedir?

* Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı hakkında bildiklerinizden hareketle, ‘Ne çok öldük yaşamak için’ sözünü açıklayınız.

* ‘Gecenin karanlığının ardında güneşli bir gün gizlidir’ ifadesinden ne anlıyorsunuz?

* Bir milletin tarihindeki olayları unutmaması, o milletin geleceğine nasıl bir katkı sağlar?”

‘Yurt dışında yaşayan birine 15 Temmuz’u anlatınız’

Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Mevlânâ, Pir Sultan Abdal gibi isimlerin sözlerine “Size göre yukarıdaki sözlerden hangisi 15 Temmuz’da milletimizin gösterdiği tepkiyi en iyi şekilde ifade ediyor, açıklayınız” sorusuyla yer veriliyor.

Kitapta çizilen 15 Temmuz karikatüründen hareketle öğrencilerden o gece yaşananları anlatmaları isteniyor: “Yurtdışında yaşayan ve Türkçe bilen birine Türkiye’de 15 Temmuz’da yaşananları anlatan bir e-posta yazınız.”