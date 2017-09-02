Yeni müfredatın Biyoloji kitabı: Teoriler reddedilebilir, asla kanuna dönüşmez

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Evrim teorisinin çıkarılmasının ardından tartışmaların dinmediği yeni müfredatla şekillenen, 9. sınıf biyoloji ders kitabının ayrıntıları ortaya çıktı.

İlkokul ve ortaokul düzeyinde 17, lise düzeyinde 24, imam hatip ortaokulu ve imam hatip lisesi düzeyinde 10 olmak üzere toplam 51, sınıflar esas alındığında 176 müfredat yenilenmişti. Evrim teorisi çıkarılmış, ‘cihat’ kavramı girmiş ve Atatürk’e daha az yer verilmişti. Bakan İsmet Yılmaz, ‘cihat’ kavramına gelen eleştirilere, “Rahatsızlık duymayın, dinimizde var” diye yanıt vermişti.

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Bakan müfredattan çıkarılan evrim için, “Karşı değiliz. Bilim bir şey diyorsa buna karşı olabilmek mümkün değil” demişti.

‘Suçluların tespiti ve babalık davaları’

Habertürk’ten Fatmanur Boylu’nun haberine göre, biyoloji ders kitabında, DNA testleri sayesinde babalık davalarının çözüldüğü,uçluların tespit edildiği vurgulandı. Bazı çiftlerin tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmaları, bilimsel çalışmaların bireye ve topluma yansıması olarak değerlendirildi.

Kitapta, DNA ile ilgili bilimsel çalışmaların sonuçları da şöyle anlatıldı: “DNA’nın yapısının aydınlatılmasıyla genetik mühendisliği çalışmaları başlamıştır. Bu sayede tıp, kriminoloji, tarım gibi alanlarda büyük gelişmeler yaşanmıştır. Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) günlük hayatta kullanılmaya başlanmıştır. Ancak bütün bu gelişmeler etik ve politik tartışmaları beraberinde getirmiş, devlet kurumları da bilimsel gelişmelerle birlikte ortaya çıkan bazı istenmeyen problemlerin çözümüne yönelik tedbirler almaya başlamıştır. Suçluların tespitinde, babalık davalarında DNA parmak izi yöntemi kullanılmaktadır. Her insanın DNA dizisi farklı olduğundan olay yerinden alınan saç, tükürük, kan örneklerinin incelenmesi ile elde edilen DNA parmak izleri karşılaştırılarak suçluların tespiti sağlanabilmektedir.”

‘Teoriler hiçbir zaman kanuna dönüşmez’

Evrim teorisinin yer almadığı kitapta, teori ve bilimsel kanun karşılaştırmasına ise şöyle yer verildi: “Bilimsel teori, doğada gerçekleşen olaylar hakkında tekrarlanan gözlem ve deneylere dayalı yapılan ve arkasında güçlü deliller bulunan açıklamadır. Bir hipotez doğrulanır ve yeni bulgularla desteklenirse teori haline gelir. Teoriler, bir olayın neden gerçekleştiğini açıklar. Hücre teorisi, gen-kromozom teorisi ve evrim teorisi bilimsel teori örnekleridir. Teoriler; çok sayıda farklı kanıtla desteklendiğinde geniş ölçüde kabul görür ancak yeni bilgi ve bulgular ortaya çıkınca değiştirilebilir, hatta reddedilebilir. Teorilerin, yeterli delillerle desteklendiğinde kanunlara dönüşeceği gibi yaygın bir yanılgı vardır ancak teoriler ve kanunlar farklı bilimsel bilgi türleridir. Teoriler hiçbir zaman kanuna dönüşmez.”