Yeni müfredata tepki: ‘Evrim Ağacı’, liselilere internetten evrim dersi veriyor

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Sosyal medya üzerinden bilimsel yayınlar yapan ‘Evrim Ağacı’, yeni müfredata tepki olarak internet üzerinden liselere evrim dersi veriyor.

Bu yıl okutulacak yeni müfredattan ‘evrim teorisi’ne yer verilmemişti.

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‘Evrim Ağacı’ da YouTube kanalı üzerinden ‘Liseler İçin Evrim’ başlığıyla dersler vereceğini duyurdu. İlk video geçen günlerde yayınladı.

İlk videoya şu not düşüldü: “Bu serimizde, lise müfredatından kaldırılan evrim konusunu, eğitim ve öğretim müfredatının aslen ele alması gereken şekilde ve hatta ötesinde bir şekilde anlatacağız. Bu dersleri gerek görsel, gerekse işitsel olarak takip edebilir ve biyoloji derslerinde öğrendiklerinizi, biyolojik bilimlerin tamamının omurgası olan evrimin ışığında anlamlandırabilirsiniz.”