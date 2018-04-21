‘Yeni Meclis’in il dağılımı: Bayburt ve Ağrı birer düştü, İstanbul ve Eskişehir birer arttı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), illerin çıkaracakları milletvekili sayısını belirledi. İstanbul ve Eskişehir’in çıkaracağı vekil sayısı, anayasa değişikliği sonrası ilan edilen listeye göre bir artarken, Bayburt ve Ağrı’nın vekil sayıları birer düştü.

16 Nisan 2017’de düzenlenen referandumda kabul edilen anayasa değişikliyle milletvekili sayısı 550’den 600’e yükselmişti.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran’da hem cumhurbaşkanı hem milletvekili seçimi için sandık başına gidileceğini açıklamıştı.

Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre, bugünkü mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre YSK, aday olabilmek isteyen kamu görevlileri ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının en geç 26 Nisan Perşembe günü saat 17.00’ye kadar ayrılma dilekçelerini vermelerini istedi.

YSK, illerin çıkaracakları milletvekili sayısını 31 Aralık 2017 tarihli nüfus bilgileri ışığında yeniden belirledi. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısındaki karara göre, İstanbul 98, Ankara 36, İzmir 28 vekil çıkaracak.

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İstanbul, Eskişehir’in çıkaracağı vekil sayısı, geçen yılın Temmuz ayında ilan edilen listeye göre bir artarken, Bayburt ve Ağrı’nın vekil sayıları birer düştü.