‘Yeni Malatyaspor’la anlaştı, ‘FETÖ’ korkusundan açıklanmıyor’ denmişti: Sağlam yalanladı, ‘yargıda hesaplaşacak’  

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Süper Lig’e yükselen Yeni Malatyaspor’la anlaştığı ancak ‘FETÖ’ bağlantısı iddiaları nedeniyle kulübün bekleme kararı aldığı yönündeki haberleri yalanladı.

‘Allah korkusu olmayanlarla yargıda hesaplaşacağım’

AA’ya yaptığı açıklamada, “Son dönemde görüşme yaptığım kulüpler içerisinde Evkur Yeni Malatyaspor kesinlikle yok” diyen Sağlam, “30 yıllık tertemiz futbol kariyerime zarar vermek adına, maksatlı bir şekilde her transfer dönemi ismimi hain terör örgütü FETÖ ile yan yana getirmeye çalışan, Allah korkusu olmayan, kıskançlık ve dedikodu kültürüyle yoğrulmuş kişilerle hukuki hesaplaşmamı sürdüreceğimin de bilinmesini isterim” ifadelerini kullandı.