Yeni Malatyaspor’da beşi futbolcu altı kişide ‘corona’ çıktı

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor’un basın sözcüsü Hakkı Çelikel, takımlarında beşi futbolcu 6 kişinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

AA’ya konuşan Çelikel, bugün Nurettin Soykan Tesisleri’nde futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına bir kez daha Covid-19 testi uygulandığını söyledi.

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Test sonucunu paylaşan Çelikel, “Yapılan testler neticesinde beş futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ve personelimizin takip ve tedavi süreçlerine, ilgili prosedürler dahilince başlanmıştır” diye konuştu.

Yeni Malatyaspor’da 22 Mayıs’ta da biri futbolcu iki kişinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.