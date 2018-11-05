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Yaramazlara biraz batar!

Yeni kurulan üniversitelere 120 kişiyi açıktan atama izni

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni kurulan üniversitelere açıktan atama izni verdi.

Üniversiteleri bölen yasa birçok üniversitede protesto edilmişti. (Fotoğraf: DHA/Arşiv)

Bu yılın ilk aylarında çokça tartışılan karara göre Türkiye’nin birçok köklü okulu bölünmüş, yeni isimlerle farklı üniversiteler oluşturulmuştu. Bazı kentlerde ise 16 yeni üniversite kurulmuştu.

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Hükümete yakın Sabah gazetesinin haberine göre Erdoğan, yeni kurulan üniversitelere 120 kadro için açıktan atama izni verdi. Açıktan atamalar, devlet memuru olmayanları kapsıyor.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Kayseri Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Samsun Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi’nin her birine sekiz kişi açıktan atanacak.

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Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Tarsus Üniversitesi’nden her birine de yedi kişi açıktan atanacak.

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