Yeni kurallar: Yolcu otobüsü ve kuaförlerde görevlilere siperlik ile maske zorunlu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeniden açılan işyerleri ile şehirlerarası toplu taşımada alınacak önlemlere ilişkin kılavuz yayınladı.

Fotoğraf: Pixabay

Bakanlığın alınmasını istediği önlemler şöyle:

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*Kuaför, berber ve güzellik salonlarında, girişte çalışanların ve müşterilerin vücut ısıları kontrol edilecek. İşyerlerine gelen müşteri için tek kullanımlık maske ve galoş temin edilecek.

Maske ve siperlik

*Her malzeme, ekipman ve tüm yüzeyler yüzde 70’lik alkolle dezenfekte edilecek. İşyerlerinde çalışanlara standartlara uygun tek kullanımlık maske ve koruyucu yüz siperliği verilecek.

Randevu şart

*Havlular tek kullanımlık olacak. İşyerlerinde birikmeleri önlemek için randevu usulü planlama yapılacak. Saç kesimi gibi işlemler sırasında arada en az bir koltuk boş bırakılacak. Kadın kuaförleri ve güzellik merkezlerinde cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetinden kaçınılacak.

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Otellerdeki önlemler

*Konaklama hizmeti sağlayan işletmelerde resepsiyonda müşteri ve çalışan arasına şeffaf paravan konulacak. Restoran, spor ve SPA salonlarının girişlerinde müşterilerin vücut ısıları ölçülecek. Lobide bekleyen müşteriler sosyal mesafe gözeterek oturacak.

*Çalışana temin edilen maske, eldiven, üniforma, önlük ve bone gibi malzemeler kişiye özel olacak. Yemekhanelerde masalar sosyal mesafeye göre ayarlanacak. Mümkünse tek kullanımlık ürünlerle kumanya verilecek ve kapalı kapta içme suyu dağıtılacak.

*Çatal, kaşık, bıçak, şeker, tuz ve kürdan tek kullanımlık olacak. Tesiste lobi, restoran, sauna, mutfak gibi yerlerin temizlenmesinin yanı sıra kapı kolları, merdivenler, oda kartları, TV kumandaları, spor aletleri de sık sık dezenfekte edilecek.

*Animasyon görevlileri ve fitness eğitmenleri sosyal mesafenin korunmasına dikkat edecek. Mümkün olduğunca takım oyunları ve dans gibi etkinliklerden kaçınılacak.

Yola çıkmadan el yıkanacak

*Şehirlerarası toplu taşımada, garlardaki bilgilendirme panolarında güncel broşürler ve afişler bulundurulacak. Toplu taşıma araçlarının, taşıma kapasiteleri yarı yarıya düşürülerek yeni oturma düzeni ayarlanacak.

*Garlarda bilet satanlar ile araçlardaki görevliler yola çıkmadan önce ellerini yıkayacak. Yolculuk öncesinde ve esnasında tek kullanımlık maske dağıtılacak. Taşıtların sık temas edilen yerleri dezenfekte edilecek.

*Mola yerlerinde sosyal mesafe kurallarına uyulacak. Garlarda benzer işi yapan görevli sayısı asgari oranda tutulacak. Taşıt içi doğal yollarla havalandırılacak. Görevliler, maske üzerine siperlik takacak. Siperliğin temizliği standartlara uygun şekilde yapılacak.