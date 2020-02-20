Yeni köprülere ‘garanti’ ödemesi 5.5 milyar lirayı geçecek

2019 yılı için Yavuz Sultan Selim ve Kuzey Çevre Otoyolu’nu işleten firmaya 3 milyar 50 milyon lira garanti ödemesi yapıldığı, Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nu işleten firmaya da 2.5 milyar lirayı aşkın ödeme yapılacağı belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Yap-işlet-devret modelli bu projelerde işletici firmalara günlük veya yıllık olmak üzere araç geçişi garantileri veriliyor. Garantiler tutturulamazsa devlet aradaki farkı işletici firmaya ödüyor. Ödemelerse, geçiş ücretleri dövize endeksli olduğu için döviz bazında yapılıyor.

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5.5 milyar lirayı aşacak

Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu’nu işleten IC İçtaş İnşaat–Astaldi konsorsiyumu ICA’ya 2019 yılı için 3 milyar 50 milyon lira garanti ödemesi yapıldı.

Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu için de işletici firma Otoyol Yatırım AŞ ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında görüşmelerin başladığı bildirildi. Bundaki ödemenin 2.5 milyar lirayı aşacağı belirtildi.

‘İkili yöntem’

Öte yandan, garanti ödemelerinde ‘ikili yöntem’e geçildi. Daha önce, garanti ödemesi için ilgili yılın ocak ayı dolar kuru esas alınıp garanti ödemesi izleyen yılın nisan ayında tek seferde yapılıyordu. Yeni yöndemde 1 Ocak-30 Haziran dönemi temmuz ayında, 1 Temmuz-31 Aralık dönemi izleyen yılın ocak ayında ödenecek.

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Dolar üzerinden

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın verdiği bilgilere göre Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu için günlük 135 bin araç geçiş garantisi (yıllık 49 milyon 275 bin) bulunuyor. Geçiş ücreti 3 dolar + KDV üzerinden hesaplanıyor.

Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu için de günlük 40 bin (yıllık 14 milyon 600 bin) geçiş garantisi bulunuyor. Geçiş ücretiyse 35 dolar + KDV üzerinden hesaplanıyor.

Garantiler tutmuyor

Üçüncü köprüden 2018 yılında 13 milyon 796 bin 911 araç geçmiş, fark ödemesi 628 milyon 771 bin lirayı bulmuştu.

Osmangazi Köprüsü’nden ise 2018 yılında 9 milyon 98 bin 962 araç geçmiş, devlet 1 milyar 137 milyon 427 bin 725 lira fark ödemişti.

Zam gelmişti

İki köprünün geçiş ücretlerine yılbaşı itibariyle yüzde 14 zam gelmişti.