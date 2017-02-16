Yeni konut ürünlerinin KDV’si yüzde 18’den yüzde 1’e düşürüldü

Maliye bakanlığı, 150 metrekarenin altındaki yeni konutlarda kullanılan ürünlerin KDV’sini yüzde 18’den yüzde 1’e düşürdü.

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre söz konusu konutların yapımı sırasında kullanılacak kombi, cam balkon, duş teknesi, duşakabin, küvet, mutfak dolabı, evye, batarya, duş başlığı, panel radyatör gibi ürünler yüzde 18 yerine yüzde 1 KDV’ye tabi tutulacak.

Uzmanlar, bu indirimle beraber yeni yapılacak evlerde fiyatların yüzde 1 ila 1,5 arasında düşüş bekliyor.

Maliye bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğde özel sağlık kurumlarına da kolaylık’ sağlandı. Özel hastaneler ve hayvan kliniklerine hizmet veren doktorlar ve veterinerler KDV’yi artık maliyeye doğrudan kendileri yatıracak. Bugüne kadar yüzde 8 oranındaki KDV’yi özel hastaneler ve hayvan klinikleri ödüyordu.