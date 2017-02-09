Yeni kimlik kartları için 2 milyon başvuru

İçişleri bakanlığı, yeni kimlik kartları için 2 Ocak’tan bu yana 2 milyon başvuru alındığını, 750 bin kartın bastırıldığını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre yurttaşların yeni kimlik kartlarını alabilmeleri için süre kısıtlaması yok. Eski kimlik kartları, yenileri alınıncaya kadar geçerli olacak.

Doğum, kayıp, mevcut kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat gibi zorunlu durumlarda yapılan başvurularda verilecek ‘Geçici Kimlik Belgesi‘yle, yeni kimlik kartı alınıncaya kadar tüm resmi işlemler yapılabilecek. Öğrenciler bu belgeyle Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) da girebilecek.

‘Alo 199’dan randevu alınmalı

Bakanlık, nüfus müdürlüğünde oluşan yoğunluğu ve uzun bekleme süresini, ‘Alo 199’ hattından randevu almadan ilçe nüfus müdürlüklerine giderek başvuruda bulunan yurttaşların yarattığını ifade etti.

Mesai saatleri uzaltıldı

İlçe nüfus müdürlüklerinin mesai saatleri değiştirildi. Buna göre mesailer haftaiçi 17.00 yerine 19.00’da bitecek. Başvurular cumartesi ve pazar günleri de 09.00-17.00 saatlerinde alınmaya devam edilecek.

Nasıl dağıtılıyor?

‘Alo 199’ hattı üzerinden randevu verilerek kart düzenleme merkezine davet edilen vatandaşların, davet edildikleri gün ve saatte, davette belirtilen kimlik kartı düzenleme merkezine altı ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ile müracaat etmeleri gerekiyor.

Kimlik kartının basımı merkezi olarak gerçekleştiriliyor ve kartlar vatandaşlara PIN ve PUK şifreleriyle teslim ediliyor. Öte yandan mazereti olan vatandaşlar, başka tarihe randevu alabiliyor.

Sistem tarafından verilen kartın şifresi, ilçe nüfus müdürlüklerinde ve sağlık kuruluşlarındaki makinelerden değiştiriliyor.

Hastane, okul ve emniyette kullanılabilir olacak

Kredi kartı boyutundaki yeni kimlik kartı hastane, eczane, okul, emniyet ve bankalardaki sistemlere entegre. Kart, e-devlet uygulamalarında kimlik doğrulama aracı olarak kullanılabiliyor.