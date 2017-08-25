Milletvekili soruşturma yetkisi KHK’yla başsavcılığa: ‘Dokunulmazlıkları kaldırır’

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Yeni yayınlanan kanun hükmünde kararnameyle (KHK) Ankara başsavcılığına milletvekillerini seçimden önce veya sonra işlediği iddia edilen bir suç nedeniyle soruşturma yetkisi verildi.

Resmi Gazete’de yayınlanan 694 sayılı KHK’nın kapsamının hayli geniş olması dikkat çekti. Kararnamede, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda çok sayıda değişiklik yapıldı. Bunlardan biri de, kanunun, cumhuriyet savcılarının görev ve yetkilerini düzenleyen 161’inci maddesiyle ilgiliydi.

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Maddeye, milletvekillerini seçimden önce veya sonra işlediği öne sürülen suçlarla ilgili soruşturma yetkisi Ankara başsavcılığı ve ağır ceza mahkemesine verildi.

Maddenin tam metni şöyle:

Anayasa değişikliğiyle bir defaya mahsus olmak üzere hakkında fezleke bulunan milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılmış, bu değişiklikle eş başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ dahil HDP’li vekiller hapse atılmıştı.

‘Demokrasi ve hukuk skandalı’

694 sayılı KHK ile getirilen yetki milletvekilliği dokunulmazlığının tümden kaldırıldığı şeklinde yorumlandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, böylelikle milletvekillerinin yasama yetkisinin ellerinden alındığını belirterek şunları söyledi: “Bugün itibarıyla yayınlanan iki yeni KHK ile Türkiye’de önemli hukuki ve idari değişiklikler getirilmiştir. Seçimler yapılmadan demokratik parlamenter sistem tümüyle rafa kaldırılmış, TBMM fiili olarak lağvedilmiştir. Milletvekillerinin ‘seçim öncesi ya da sonrası çalışmaları yüzünden’ soruşturulabilecek olması tümüyle demokrasi ve hukuk skandalıdır.”

‘Muhalefeti de Erdoğan belirleyecek’

Maddenin milletvekillerinin dokunulmazlık güvencesini ortadan kaldırdığına işaret eden Altıok şöyle devam etti: “Halk iradesiyle seçilmiş milletvekillerinin yasama yetkisi ellerinden alınmış, iktidarın atadığı savcı ve hakimlerin iradesine bırakılmıştır. Dokunulmazlık güvencesinin kaldırılmasının önümüzdeki seçimleri dizayn etmeye yönelik bir hamle olduğu görülüyor. 2019’da sadece AKP’yi değil muhalefeti de Erdoğan belirleyecek. Artık istedikleri kişiyi milletvekili yapıp, istemedikleri kişiler hakkında ise soruşturma başlatıp milletvekili olmasını engelleyecekler.”