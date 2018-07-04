Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu’nun yetkileri cumhurbaşkanına devredildi

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik bazı düzenlemeleri içeren yeni bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayımlandı. Buna göre bazı kanunlarda yer alan Bakanlar Kurulu’nun yetkileri cumhurbaşkanına devredildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan 477 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında KHK’da, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik düzenlemeler yer aldı.

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Buna göre yürürlükteki kanun ve KHK ‘ların yürütme maddelerinde Bakanlar Kurulu ve bakanlara yapılmış atıflar cumhurbaşkanına yapılmış sayılacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili düzenlemeleri içeren yeni KHK , Cumhurbaşkanının yemin ederek göreve başladığı tarihte yürürlüğe girecek

477 sayılı kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması, 7142 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 2 Temmuz’da Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırıldı.

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Yeni KHK ile 1924 yılından 1960’a kadar çıkarılmış bazı kanunlarda yer alan ‘İcra Vekilleri Heyeti’ ibaresi ile 1963-2017 yıllarındaki bazı kanunlarda geçen ‘Bakanlar Kurulu’ ve ‘başbakanlık’ ibareleri, ‘cumhurbaşkanı’ ve ‘cumhurbaşkanlığınca’ olarak değiştirildi.

Bu KHK ‘nin yürürlüğe girdiği tarihten önce, değişiklik yapılan kanunların ilgili maddeleri gereğince yürürlüğe konulmuş tüzükler, nizamnameler, başbakanlık ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikler ile diğer işlemler yürürlükten kaldırılmadıkça geçerliliğini sürdürecek.

Yeni KHK ‘daki cumhurbaşkanının yemin ederek göreve başlayacağı tarihte yürürlüğe girecek.