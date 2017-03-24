Yeni kanun teklifi: 25 yıl evli kalan kadınlar emekli olabilsin

Çalışmayan kadınların emeklilik durumuyla ilgili Meclis’e sunulan kanun teklifine göre sigorta primlerini ödeyemeyen kadınlar 25 yıl evli kaldıkları takdirde emekli olabilecek.

5510 sayılı kanunun 50’nci maddesi uyarınca isteğe bağlı sigortalılık sayesinde ev kadınları, prim ödemelerini gerçekleştirdiği takdirde emeklilik hakkı kazanabiliyordu.

Habertürk’te yer alan habere göre CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara bu karara ek olarak, emekli olabilmek için kadınlara 25 yıl evli kalma şartı getiren kanun teklifini TBMM başkanlığına sundu.

Kanun teklifinin gerekçe kısmında şu ifadeler yer aldı: “Bu kanun teklifi düşük gelirli hanelerde primleri ödeme imkanı olmadığı için herhangi bir şekilde sigortalı olamayan ve belli bir süre sigortalı olarak sosyal güvenlik sisteminde kaydı bulunduğu halde şu an sigorta ile bağı bulunmayan ve prim ödeyemeyen ev kadınlarının yaşlılık aylığı alabilmelerinin önü açılmaktadır.”