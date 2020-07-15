Yeni kanun resmileşti: 2 bin avukat baro kurabilecek

Bir kentte birden fazla baro bulunmasına olanak sağlayan yasa, bugün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Fotoğraf: AA

AKP ile MHP’lilerin imzasını taşıyan kanun teklifi, 11 Temmuz’da sabaha karşı Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmişti.

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Baroların eylemlerle karşı çıktığı yasa, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Resmi Gazete’de bugün yayınlandı.

Kanuna göre, avukat sayısı 5 binden fazla olan kentlerde, en az 2 bin avukat bir araya gelerek yeni bir baro kurabilecek. Sayıların belirlenmesinde, baro levhasına kayıtlı avukatlar ile kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde görev yapan avukatların sayısı esas alınacak.

Avukat, aynı ilde birden fazla baro varsa herhangi birine kayıt olabilecek. Avukatlar mahkemelere, Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından şekli belirlenen cübbeyle çıkacak, staj dönemi de dahil baro ve birliğin iş ve işlemleri ile mesleğin icrası kapsamında kılık ve kıyafetle ilgili herhangi bir zorunluluk getirilemeyecek.