Yeni kanun paketi: Tek sigara satışına ceza, paketler raflarda görünmeyecek

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sigara paketlerinin raflarda görünmemesini sağlayacak kanun maddelerinin yolda olduğunu açıkladı.

AA’nın aktardığına göre, Meclis Genel Kurulu’nda soruları yanıtlayan Akdağ, Dünya Sağlık Örgütü’nün sigarayla mücadelede Türkiye’yi ‘şampiyon’ ilan ettiğini ve üst üste ödüller verdiğini söyledi.

‘Sigara içme oranlarını düşürmeyi başardık’

Bakan şöyle devam etti: “Denetim faaliyetlerimizi yedi gün yirmi dört saat esasına göre sürdürüyoruz. Kapalı mekanlarda tütün kullanımıyla alakalı olarak bugüne kadar 16 milyon denetim yaptık, yaklaşık 190 milyon Türk lirası idari para cezası uyguladık. Bir taraftan sigarayı bıraktırma hattımız 171 var. Yardım isteyen bütün vatandaşlarımız 171 numaralı hattı aramalılar. Bu hattan aldıkları desteği bir taraftan da sigarayı bırakma polikliniklerinde devam ettireceklerdir. Danışma hattımıza, kurulduğu 2010 yılından bugüne kadar yaklaşık 25 milyon çağrı girişi olmuştur. Sigara bırakma polikliniklerimizde de 2 milyon civarında vatandaşımıza hizmet ettik.”

2008 ile 2012 arasında sigara içme oranlarında ciddi bir düşüş yaşandığını ancak 2012 ile 2014 arasında bu oranların tekrar yükseldiğini aktaran bakan, “2014 yılından 2016 yılına kadar geçen iki yıllık süre zarfında yine sigara içme oranlarını düşürmeyi başardık. 2014 yılında 15 yaş ve üzeri tütün kullanım oranı yüzde 32,5 iken 2016 yılında bu yüzde 30,5’e düştü, 2 puan aşağıya indi” diye konuştu.

‘Çocuklara sigara satmanın cezası hapis’

Dünyanın en çok sigara tüketilen ülkelerinden Türkiye’de sigarayla savaş konusunda yeni tedbirlerin alınacağını kaydeden Akdağ sözlerini şöyle bitirdi: “Sigara kutularının marketlerde, bakkallarda, raflarda görünmemesini sağlayacak kanun maddeleri de getireceğiz. Bütün bu hususlarda yüce meclisimizin daha önce olduğu gibi bundan sonra da destek vereceğinden eminim. Sigarının tek tek satılmasının da çok büyük cezası var. Hapis cezası var çocuklara sigara satmanın.”