Eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü yaklaşırken ‘riskin devam ettiğini’ savundu.

‘Örgütün beyin takımı duruyor’

Habertürk canlı yayınında “FETÖ’nün lider kadrosu hala duruyor” diyen Başbuğ şöyle devam etti: “Bir Adil Öksüz vardı, onu da kaçırdık. Lider kadroyu etkisiz hale getiremezseniz… Örgüt duruyor. Örgütün beyin takımı duruyor. Bunların tekrar aynı noktaya gelemeyeceğinin garantisi yok. Devletin bunu ciddiye alması lazım. ‘Çökertildi’ gibi şeyler duyuyoruz ben buna katılmıyorum. Tam çökertilmesi için lider kadronun çökertilmesi lazım. Lider kadro çökertilmedikçe risk devam ediyor. Hala TSK’da FETÖ’cülerin olduğu söylentileri var. Bunu ciddiye almak lazım.”

‘Sıkıntı var’

Devlete düşen temel görevin lider kadronun çökertilmesi olduğunu dile getiren emekli orgeneral şunları söyledi: “Burada bir sıkıntı var. Lider kadrosunun hemen hemen büyük bölümü yurt dışında. O ülkelerle ilişkiler önemli. O ülkelerin FETÖ’ye bakış açıları da çok önemli. Devlet burada gücünü kullanmalı. Ekonomik gücü de önemli. Türkiye’deki kaynaklarına büyük boyutta darbe vuruldu. Peki yurtdışındaki kaynaklarını ne yaptık? Bu da düşündürücü bir konu. Türkiye’deki ordu, polis, yargı, bürokrasideki ciddi boyutta temizlik yapıldığına inanıyorum. Ama tamamen sıfırlandı demek riskli. Bunlar etkili bir faaliyette bulunabilir mi ben yorum yapamam ama bu olayı ciddiye almak lazım.”

‘İddialar ciddiye alınmalı’

Bağbuğ, “Yeni bir kalkışma ihtimali var mı?” sorusunu ise “Olabilir. Şu an güncel istihbarat bilgilerine sahip değilim. Bu çeşit iddialar ciddiye alınmalı. Artık bitmiştir, bir şey olmaz demek olmaz. Siz ne yapmanız gerekiyorsa yapın” diye yanıtladı.