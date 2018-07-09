Yeni kabine dövizi fırlattı

Yeni kabinenin açıklanmasıyla döviz kuru yükseldi.
Dolar yüzde 3.75 artarak 4,7473 TL’yi gördü.
Avro da yüzde 3.81 yükselerek 5,5814 TL’ye geldi.
Altın da yükselişe geçti. Gram altın yüzde 4.01 değer kazanarak 191,948 TL’ye çıktı.
Yaramazlara biraz batar!
Yeni kabinenin açıklanmasıyla döviz kuru yükseldi.
Dolar yüzde 3.75 artarak 4,7473 TL’yi gördü.
Avro da yüzde 3.81 yükselerek 5,5814 TL’ye geldi.
Altın da yükselişe geçti. Gram altın yüzde 4.01 değer kazanarak 191,948 TL’ye çıktı.
Giresun’da PKK’lılarla çıkan çatışmada 24 yaşındaki uzman çavuş Ali Cevizci hayatını kaybetti.
CHP’li 17 il başkanı, ortak bir açıklamayla, “Parti içinde bir iktidar mücadelesinin fitilini ateşlemek doğru değil” dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis’te yemin etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Çorlu’daki tren kazasıyla ilgili parti kararını paylaştı: “Bu konuyu siyasal bir tartışma haline getirme niyetinde değiliz.”
Tekirdağ’daki tren kazasında yaşamını yitirenlerin isimleri belli oldu.