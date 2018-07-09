Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yeni kabine dövizi fırlattı

 

Yeni kabinenin açıklanmasıyla döviz kuru yükseldi.

Fotoğraf. Reuters

Dolar yüzde 3.75 artarak 4,7473 TL’yi gördü.

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Avro da yüzde 3.81 yükselerek 5,5814 TL’ye geldi.

Altın da yükselişe geçti. Gram altın yüzde 4.01 değer kazanarak 191,948 TL’ye çıktı.


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