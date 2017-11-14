‘Yeni’ İstanbul: Türkiye’nin ilk ‘Havaray’ projesi iptal edildi

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İstanbul’da Küçükçekmece-Sefaköy-Başakşehir arasına yapılacak ‘Havaray’ projesi iptal edildi.

2019 yılının ilk aylarında açılması planlanan hattın uzunluğunun 15 kilometre, yolculuk süresinin 27 dakika olacağı açıklanmıştı.

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AA’nın aktardığına göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, iptal edilen ‘Havaray’ projesi yerine metro ve hafif raylı sistemin hayata geçirileceğini söyledi.

Uysal, ‘Havaray’ projesinin ihalesi yapıldıktan sonra özellikle Sefaköy bölgesindeki esnaf ve vatandaşın çok ciddi rahatsızlığı olduğunu belirtti.

Uysal, şöyle devam etti: “‘Havaray’, dar bir alandan geçmek zorunda kalacağı için kamulaştırma olacağı, binaların önünden geçeceği için görüntü kirliliğine yol açabileceği şeklinde şikayetler aldık. Her ne kadar maliyet biraz artmış olsa bile artık ‘Havaray’ı iptal ediyoruz. Onun yerine metro ve hafif raylı sistemi hayata geçiriyoruz. O projeyi revize edip kısa zamanda buranın yeniden ihaleye çıkmasını sağlayacağız.”

İptal edilen ‘Havaray’ın istasyonları şöyleydi: Sefaköy, Armoni Park, Borusan, Sanayi, Gümrük Yolu, Halkalı Merkez, Toki-1, Toki-2, Arena Park (Atakent), Masko, Ziya Gökalp, Atatürk Oto Sanayi 1, Atatürk Oto Sanayi 2, Başakkonutları, Onurkent, Oyakkent, Fatih Terim Stadyumu.