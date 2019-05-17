Yeni İstanbul havalimanına inişleri ‘rüzgar kesti’

Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olduğu belirtilen Yeni İstanbul Havalimanı’na (İGA) bugün öğleden sonraki saatlerden itibaren bir süredir uçaklar inemiyor. Havalimanına inişlerin yapılamamasının nedeni ise şiddetli rüzgar.

Fotoğraf: Airport Haber

Airport Haber’in haberine göre, yeni İstanbul havalimanına inmeye çalışan uçaklar bir süredir havada tur atıyor veya sıra bekleyerek iniş yapabiliyor. Şiddetli rüzgar yüzünden havalimanına inişlerin pas geçildiği belirtilirken, uçakların yakınlardaki bazı havaalanlarına yönlendirildiği bildirildi.

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Twitter’da havalimanını pas geçen bazı uçakların Çorlu Havaalanı’na yönlendirildiklerine ilişkin haberler de paylaşıldı.

Yılın 107 günü fırtınalı, 65 günü yoğun bulutlu

Yeni yapılan havalimanının, Karadeniz’den esen sert rüzgarlara karşı korunmasız olduğuna ilişkin daha önce de bazı uyarılar yapılmıştı.

Yeni havalimanının yapıldığı kentin kuzey bölgesinin ‘yılın 107 günü fırtınalı, 65 günü ise yoğun bulutlu’ olduğu ifade edilmiş, buraya havalimanı yapmanın uygun olmadığı dile getirilmişti. Bazı uzmanlar da, ‘uçuş emniyetini tehlikeye düşürebilecek lodos ve ters rüzgarlar yüzünden 3. Havalimanı’nı çok sıkıntılı günlerin beklediği’ konusunda uyarıda bulunmuştu.

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Ayrıca, yeni havalimanının ‘şiddetli poyraz nedeniyle 120 gün kullanımayacağı’ öne sürülerek, havalimanı projesinin iptali istemiyle change.org’da imza kampanyası başlatılmıştı.