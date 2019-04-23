Yeni IRA: Gazeteci McKee’nin ölümünden biz sorumluyuz

Yeni IRA (İrlanda Cumhuriyet Ordusu), geçen hafta perşembe günü Kuzey İrlanda’nın Londonderry kentinde düzenlenen eylemi izlerken vurularak öldürülen gazeteci Lyra McKee’nin ölümünden sorumlu olduklarını açıkladı.

Fotoğraf: BBC

Irish News adlı gazeteye açıklama yapan örgüt, emniyet güçleri ve göstericiler arasında çatışma çıktığı sırada bir polis aracının yanındayken vurulan 29 yaşındaki gazetecinin ailesi ve yakınlarından özür diledi.

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McKee’nin arkadaşları ise Yeni IRA’ya bağlantılı olan siyasi grup Saoradh’ın ofisinin önünde eylem yaptı. Ellerine kırmızı boya süren eylemciler ofisin önündeki duvarda yazılı ‘cumhuriyetçi’ sloganların üzerine el izini bırakarak tepkisini gösterdi.

Şimdiye kadar dört cinayetle ilintisi olduğu saptanan Yeni IRA, 2011-2012’de kuruldu. Amacı Kuzey İrlanda’daki Birleşik Krallık hakimiyetini sonlandırmak ve Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti’ni birleşmesini sağlamak olan örgüt, kökenini 1997’deki ateşkesi reddeden ve kendisini ‘Gerçek IRA’ olarak adlandırmaya başlayan yapılanmaya dayandırıyor.

Gerçek IRA ve daha küçük ölçekli Cumhuriyetçi örgütler bir araya gelerek ‘Yeni IRA’ olarak tanımlanmaya başlamıştı. Kuzey İrlanda’da 1998’de ‘Hayırlı Cuma Anlaşması’ imzalanana kadar yaşanan çatışmalarda 3 bin 600’e yakın kişi ölmüştü.