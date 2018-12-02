‘Yeni Intertoto’: UEFA’dan kulüpler düzeyinde üçüncü turnuva

UEFA, 2021-2022 sezonundan itibaren kulüpler düzeyinde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi dışında yeni bir turnuva düzenleneceğini açıkladı.

UEFA’dan yapılan açıklamaya göre yeni turnuvaya 32 takım katılacak.

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Buna göre, dört takımlı sekiz gruptan oluşan ilk aşamadan sonra turnuvaya eleme usulüyle devam edilecek.

Grup aşamasından sonra yeni turnuvaya Avrupa Ligi gruplarında üçüncü olan takımlar da dahil olacak.

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Turnuvanın kazananı bir sonraki sezon Avrupa Ligi’nin grup aşamasına doğrudan katılma hakkı elde edecek.

Açıklanan yeni turnuvada Avrupa Ligi’nde olduğu gibi toplamda 15 haftada 141 maç oynanacak. Maç günü de perşembe olacak.

Bu organizasyonla beraber UEFA turnuvalarında temsil edilecek ülke sayısı 2021’den itibaren 26’dan 34’e çıkacak.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde herhangi bir değişiklik öngörülmediği açıklandı.

UEFA tarafından geçmişte Intertoto Kupası adı altında, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası’na katılma hakkı elde edemeyen takımların oynadığı bir turnuva düzenleniyordu. Yaz aylarında oynanan bu turnuvaya 2008 yılında ilgi görmediği gerekçesiyle son verilmişti.