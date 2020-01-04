Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yeni iddia: Nissan izlemeyi bıraktı, eski CEO kaçtı

Japonya’da ev hapsinde tutulan Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’un şirketin tuttuğu özel güvenlik ekiplerinin izlemeyi bırakması sonucu Lübnan’a kaçtığı iddia edildi.

Carlos Ghosn (Fotoğraf: Reuters)

Japonya’da yargılanan Brezilya doğumlu Fransız vatandaşı Ghosn, Japon adalet sisteminin ‘esiri’ olmayacağını söyleyerek İstanbul üzerinden Lübnan’ın başkenti Beyrut’a kaçmıştı. İçişleri Bakanlığı, Ghosn’un kaçışıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Reklam

Ghosn’un nasıl kaçtığıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Reuters’a konuşan üç kaynak Nissan’ın eski CEO’sunu izlemek için tuttuğu özel güvenlikçilerin işine son verilmesinin ardından Beyrut’a kaçtığını anlattı.

Nissan’ın eski CEO’sunun kimlerle görüştüğünü takip etmek için tuttuğu özel güvenlik şirketi, avukatlar tarafından yaptıklarının insan haklarına aykırı olduğu konusunda uyarılınca izlemeyi bıraktı. Bunun üzerine güvenlik kameralarına 29 Aralık’ta evinden tek başına ayrıldığı yansıyan Ghosn bir daha dönmedi.

8 Ocak’ta açıklama yapacakmış

Nissan’dan bir yetkili konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmayacağını belirtti.

Reklam

Kaçışıyla ilgili 8 Ocak’ta bir açıklama yapacağını söyleyen Ghosn’un Fransız pasaportunu kullanarak Lübnan’a yasal bir şekilde giriş yaptığı öğrenildi.

Eski Nissan CEO’su, Japonya’dan kaçarken MNG Jet uçaklarını yasadışı kullanmış

Interpol’den Nissan’ın eski CEO’sunun tutuklanması için Lübnan’a talimat

Eski Nissan CEO’sunun kaçışıyla ilgili beş kişi tutuklandı, ikisi serbest

SON HABERLER

Sofrada aşk vardı, muhabbette tat

Son yıllarda ilginç ve sevinilesi bir eğilim var. Akıllı ev/iş kadınları, bazen birleşip bazen tek başlarına, büyük bir cesaretle özel yemek mekanları kuruyorlar.

Kılıçdaroğlu’ndan Davutoğlu ve Babacan’a: Ortak noktalarda benzerliklerimiz yüzde 99

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın partilerinin ‘millet ittifakı’ içinde yer alıp almayacağı sorusuna karşılık ‘parlamenter sistem, güçler ayrılığı gibi demokratik temel kurallar noktasında görüş birliği olduğunu’ söyleyerek, “‘Millet ittifakı’nın öngördüğü ortak noktalarda benzerliklerimiz çok fazla. Hatta yüzde 99 oranında diyebilirim” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, sahipsizdir! (1)

Birkaç yazı devam edecek ve konuyla fazlaca haşır neşir olmamış okurun ilgisini hedefleyen bu kısa dizide, CHS’nin (Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi) anayasa tarihimiz içindeki yerini ve buradan hareketle anlamını, muhtemel geleceğini anlatamaya, tartışmaya çalışacağım.

ABD dışişleri bakanı: İran’la gerilimi azaltma isteğimizi tekrarladım

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü’nün komutanı Kasım Süleymani’nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası Çinli, Britanyalı ve Alman mevkidaşlarıyla konuşarak, ‘ABD’nin İran’la gerilimi azaltma niyetinin devam ettiğini söylediğini’ ifade etti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...