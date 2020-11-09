Yeni Hazine ve Maliye bakanı Lütfi Elvan

Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye bakanlığından istifa etmesinin ardından, göreve Lütfi Elvan getirildi.

Fotoğraflar: DHA (Arşiv)

Albayrak, dün akşam saat 19:04’te resmi Instagram hesabından istifa ettiğini duyurmuştu. Cumhurbaşkanlığı ise bugün Twitter’dan saat 21:54’teki paylaşımla ‘görevden af talebinin kabul edildiğini’ belirtmişti.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan atama kararı, bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.

Lütfi Elvan kimdir?

Maden yüksek mühendisi, ekonomist ve planlamacı Elvan, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi’ni bitirdi. İngiltere’de Leeds Üniversitesi’nde maden ve yöneylem araştırması alanında, ABD’de Delaware Üniversitesi’nde ekonomi alanında yüksek lisanslarını yaptı.

Çeşitli kamu kurumlarında uzmanlık, daire başkanlığı ve müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulundu. Organisation for Economic Co-operation and Development Kırsal Kalkınma Grubu başkan yardımcısı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi yönetim kurulu başkanı ve AB Müzakere İzleme ve Yönlendirme Komitesi üyesi olarak görev yaptı.

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23 ve 24’üncü dönemde Karaman, 25’inci dönemde Antalya ve 26’ncı dönemde Mersin milletvekili seçildi. 23’üncü dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu eş başkanlığı ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Türkiye temsilciliği görevlerinde bulundu.

24’üncü dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu başkanı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanı oldu. 64’üncü hükûmette başbakan yardımcısı ve 65’inci hükûmette Kalkınma bakanı olarak görev aldı. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Elvan, evli ve iki çocuk babası.