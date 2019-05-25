Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yeni havalimanına ilk metro hattı seneye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının önümüzdeki yıl, Halkalı-İstanbul Havalimanı hattının ise üç yıl içinde açılacağını söyledi.

Fotoğraf: İGA

İstanbul’dan yeni havalimanına halihazırda sadece Havaist otobüsleriyle toplu ulaşım sağlanabiliyor.

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Turhan, Gayrettepe hattının altyapısının kurulduğunu belirterek, “Amacımız 2020 yılında bu hattı hizmete vererek İstanbulluların havalimanına ulaşım sıkıntısını tamamen ortadan kaldırmış olmak” dedi.

Bakan, Halkalı hattı için şunları söyledi: “Halkalı-İstanbul Havalimanı arasında da raylı sistem altyapısını kuruyoruz. Onun da yer teslimini Mart ayında gerçekleştirdik. 2022 yılında hizmete vermiş olacağız.”

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