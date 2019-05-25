Yeni havalimanına ilk metro hattı seneye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının önümüzdeki yıl, Halkalı-İstanbul Havalimanı hattının ise üç yıl içinde açılacağını söyledi.
İstanbul’dan yeni havalimanına halihazırda sadece Havaist otobüsleriyle toplu ulaşım sağlanabiliyor.
Turhan, Gayrettepe hattının altyapısının kurulduğunu belirterek, “Amacımız 2020 yılında bu hattı hizmete vererek İstanbulluların havalimanına ulaşım sıkıntısını tamamen ortadan kaldırmış olmak” dedi.
Bakan, Halkalı hattı için şunları söyledi: “Halkalı-İstanbul Havalimanı arasında da raylı sistem altyapısını kuruyoruz. Onun da yer teslimini Mart ayında gerçekleştirdik. 2022 yılında hizmete vermiş olacağız.”