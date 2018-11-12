Yeni havalimanı inşaatında bir işçi daha hayatını kaybetti

İstanbul Havalimanı’nın inşaatında çalışan bir işçinin 15 metre yükseklikten asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdiği bildirildi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi tarafından duyurulan habere göre, hayatını kaybeden 32 yaşındaki işçi Seyithan Kaya inşaatta yaklaşık altı aydır çalışıyordu.

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Dört çocuk babası Kaya’nın cenazesinin bugün öğlen defnedildiği bildirildi.

İSİG Meclisi’ne göre havalimanının inşa edilmeye başlandığı 2013’ten bu yana 38 işçi hayatını kaybetmişti. Kaya’yla beraber bu sayı 39’a yükseldi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ise İstanbul Havalimanı’nın inşaatında bugüne kadar 30 işçinin hayatını kaybettiğini söylemişti.

Ölümleri ve olumsuz çalışma koşullarını protesto eden işçiler inşaat alanında eylem yapmış, yüzlerce işçi gözaltına alınırken, onlarca işçi tutuklanmıştı.