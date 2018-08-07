Yeni havalimanı inşaatı nedeniyle: İstanbul’da 20 ilçede 12 saat su kesintisi

Üçüncü havalimanı çevre yolu inşaatı sebebiyle yapılacak enerji kesintisiyle Terkos Terfi Merkezi’ne enerji verilemeyeceğinden saat 8.00’den itibaren 12 saat boyunca 20 ilçede bazı mahallelere su kesintisi olacağı duyuruldu.

İSKİ’den yapılan açıklamaya göre su kesintisi yaşanacak mahalleler şöyle:

Reklam

Küçükçekmece’nin Mehmet Akif, Atatürk, Atakent, Halkalı, İnönü, Tevfikbey, İstasyon, Söğütlüçeşme, Yarımburgaz ve Kanarya mahalleleri,

Başakşehir’in İkitelli OSB, Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp mahalleleri,

Reklam

Esenler’in Birlik, Fevzi Çakmak, Havaalanı, Tuna, Kazım Karabekir, Kemer, Menderes, Oruç Reis, Turgut Reis mahalleleri,

Bahçelievler’de Cumhuriyet, Çobançeşme, Fevzi Çakmak, Kocasinan Merkez, Haznedar, Siyavuşpaşa, Soğanlı Merkez, Yenibosna Merkez ve Zafer mahalleleri,

Güngören’in Akıncılar, Güneştepe, Güven, Haznedar, Mareşal Çakmak ve Merkez Mahallelerinin tamamı ve Sanayi ve Genç Osman mahallelerinin bir kısmı,

Bağcılar’ın Bağlar, Demirkapı, Evren, Fatih, Göztepe, Güneşli, İstoç, Kirazlı, Mahmutbey, Yenimahalle, Yavuz Selim, Mehmet Akif, Atatürk, Atakent, Halkalı, İnönü, Tevfikbey, İstasyon, Söğütlüçeşme, Yarımburgaz, Kanarya, Fatih, Göztepe, 100’üncü Yıl mahallelerinin tamamı ile Yavuz Selim Mahallesi’nin bir kısmı,

Bakırköy’ün Osmaniye ve Zuhuratbaba mahalleleri,

Esenyurt’un Merkez, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Esenkent, Sanayi, Talatpaşa ve Yenikent mahalleleri,

Büyükçekmece’nin Karaağaç Mahallesi,

Avcılar’ın Cihangir ve Tahtakale mahallelerinin tamamı ve Merkez Mahallesi’nin üst kotları,

Arnavutköy’ün Hastane, Hadımköy, İslambey, Deliklikaya, Dursunköy, Ömerli, Yassıören ve Yeşilbayır mahalleleri,

Çatalca’nın Nakkaş ve Bahşayiş mahalleleri,

Kağıthane’nn Emniyetevler, Gültepe, Gürsel, Hamidiye, Harmantepe, Hürriyet, M.Akif Ersoy, Merkez, Nurtepe, Ortabayır, Seyrantepe, Sultan Selim, Şirintepe, Talat paşa, Telsizler, Yahya Kemal, Yeşilce, Çağlayan, Çeliktepe mahalleleri,

Beyoğlu’nun Bostan, Bülbül, Cihangir, Fetihtepe, Gümüşsuyu, Hacı Ahmet, Halıcıoğlu, Hüseyinağa, Kaptanpaşa, Katip Mustafa Çelebi, Keçeci Piri, Kocatepe,Kulaksız, Piri Paşa, Sütlüce, Çukur, Örnektepe, Şehit Muhtar, Hacı Hüsrev ve Kılıçali Paşa mahalleleri,

Eyüpsultan’ın Alibeyköy, Göktürk, Güzeltepe, Mimar Sinan, Mithat Paşa, Hasdal Askeri Kışlası, Akşemsettin, Karadolap, Çırçır, Yeşilpınar mahallelerinin tamamı ve Alibeyköy Merkez üst kotları,

Sultangazi’nin Cumhuriyet, 50’nci Yıl, Esentepe, Gazi, Sultan Çiftliği, Uğur Mumcu, Yunus Emre ve Zübeyde Hanım mahalleleri,

Bayrampaşa’nın Yıldırım, Kocatepe ve Cevatpaşa mahalleleri,

Gaziosmanpaşa’nın Karayolları, Karadeniz ve Barbaros Hayrettin Paşa mahalleleri,

Şişli’nin 19 Mayıs, Hürriyet, Bozkurt, Kuştepe, Cumhuriyet, Mecidiyeköy, Duatepe, Merkez, Ergenekon, Meşrutiyet, Feriköy, İzzet Paşa, Fulya, İnönü, Gülbahar, Paşa, Halaskargazi ve Halide Edip mahalleleri,

Beşiktaş’ın Muradiye ve Vişnezade mahalleleri.