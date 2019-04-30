Yeni havalimanı bağlantı çalışmaları nedeniyle dört ilçede 16 saat su kesintisi

İstanbul Havalimanı için yapılan bir bağlantı çalışması nedeniyle 1 ve 2 Mayıs’ta dört ilçenin bazı mahallelerinde 16 saat su akmayacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) açıklamasına göre gerekçe Kağıthane Arıtma Tesisi ile İstanbul Havalimanı arasında imalatı tamamlanan içme suyu isale hattının bağlantı çalışması. Bu kapsamda 1 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00 ile 2 Mayıs Perşembe günü 14.00 saatleri arasında Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Bayrampaşa ilçelerinde yer alan bazı mahallelere 16 saat süreyle su verilemeyecek.

Reklam

Mahalleler şöyle:

Eyüpsultan: Alibeyköy, Karadolap, Çırçır, Akşemsettin, Güzeltepe, Emniyettepe, Mithatpaşa ve Göktürk mahalleleri.

Gaziosmanpaşa: Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz, Yeni Mahalle, Karayolları, Mevlana ve Kazım Karabekir mahalleleri.

Reklam

Sultangazi: Cumhuriyet, 50. Yıl, Sultançiftliği, Uğur Mumcu, Esentepe, Yunus Emre, Gazi, 75. Yıl ve Zübeyde Hanım mahalleleri.

Bayrampaşa: Cevatpaşa ve Yıldırım mahalleleri.