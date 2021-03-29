Yeni risk haritası: ‘Kırmızı il’ sayısı bir ayda 17’den 58’e çıktı

Türkiye’de Covid-19 açısından çok yüksek riskli şehir sayısı bir ay dolmadan 17’den 58’e çıktı.

29 Mart itibariyle Türkiye’nin Covid-19 haritası

Türkiye 2 Mart’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ süreci başlatmıştı. 1 Mart’ta vaka sayısı 9 bin 891’di.

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Bu kapsamda şehirlere göre risk haritası oluşturulmuş, 17 il çok yüksek riskli (kırmızı), 20 il yüksek riskli (turuncu), 30 il orta riskli (sarı), 14 il düşük riskli (mavi) ilan edilmişti.

1 Mart’ta paylaşılan harita

Güncellenen Covid-19 risk değerlendirme haritasına göre Türkiye genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak.

Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak orta riskli (sarı) iller.

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Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa yüksek riskli iller.

Covid-19 risk değerlendirme haritasına göre İstanbul, Ankara ve İzmir çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde” dedi.

Bakan, “Aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık kolay olanı kaybetmeyelim” ifadesini de kullandı.

İl renkleri ne anlama geliyor?

Sağlık Bakanlığı, mart ayının başından itibaren kentleri risk grubuna göre dört farklı renge ayırdı. Kentler, haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayısına göre ‘çok yüksek riskli’, ‘yüksek riskli’, ‘orta riskli’ ve ‘düşük riskli’ olarak tanımlandı.

Mavi (100 binde 10’un altı), Sarı (100 binde 11-35 arası) Turuncu (100 binde 36-100 arası) Kırmızı (100 binde 100’ün üstü.)

Bakanlık, her hafta il bazlı vaka sayılarını açıklamaya devam etti ancak kentler risk haritasına göre sınıflandırılmadı. Hükümet, mevcut önlemlerin bir süre devam edeceğini duyurmuştu.

Bugünden itibaren daha önce renk bazlı belirlenen kısıtlamalarda bazı değişikliklere gidiliyor.

*Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecek.

*Lokanta ve kafe gibi işletmeler tüm Türkiye’de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışmaya devam edecek.

*Türkiye’nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek.