Yeni güvenlik yasası protestosu: Paris’te 50 bin eylemci sokakta

Fransa’da güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan güvenlik yasa tasarısı ve polis şiddeti protesto edildi.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın aktardığına göre bugün Fransa’da ‘Genel güvenlik yasasına hayır’ gurubunun çağrısı üzerine 100’den fazla eylem yapıldı.

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Paris’teki Republique Meydanı’ndan toplanan binlerce eylemci, Nation Meydanı’na kadar yürüdü. Tasarı ve polis şiddeti karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un istifasını istedi.

Eylemde polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Polis, protestoculara biber gazıyla müdahale etti. Göstericiler, birçok çöp bidonu ve araç ile bir kafeyi ateşe verdi.

İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre başkentteki gösteriye 46 bin kişi katıldı. Paris Emniyet Müdürlüğü, Paris’teki eylemde dokuz kişiyi gözaltına aldı. Lyon’daki gösteride de polis protestoculara karşı biber gazı kullandı. Eylemde, birçok gösterici ve bir polis yaralandı.

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Yasa ne getiriyor?

Basın özgürlüğünü ihlal edebileceği ve polis şiddetini artırabileceği gerekçesiyle eleştirilen güvenlik yasa tasarısı Ulusal Meclis’te kabul edilmişti. Tasarı, Ocak 2021’de Senatonun onayına sunulacak.

Senatodan geçmesi halinde tasarı, bir kez daha Meclis’te oylanacak.

Fotoğraflar: AA

Tasarı, güvenlik güçlerinin görüntülerini yayınlayanlara bir yıl hapis ve 45 bin avroya kadar para cezası öngörürken, gösterilerde ‘drone’un yanı sıra güvenlik güçlerinin görev sırasında kullandığı kameraların insanları izlemek için kullanılabileceği belirtiliyor.

Fransa’da ‘Sarı Yelekliler’in gösterilerinde ve emeklilik reformuna karşı yapılan eylemlerde, polisin protestoculara karşı kullandığı şiddetin görüntülenerek sosyal medyada paylaşılmasının ardından polisler hakkında soruşturma açılmıştı.

Yapımcıya darp

Ülkede son olarak Paris’in 17’ncı bölgesinde müzik yapımcısı Michel Zecler, stüdyosuna girdiği sırada arkasından içeri giren ikisi üniformalı üç polis memuru tarafından şiddete maruz kalmış, 20 dakika boyunca polislerce darp edilmişti.

Paris’te 23 Kasım’da polis, Republique Meydanı’nda çadır kuran çoğunluğu Afgan 500’e yakın sığınmacıyı yaka paça dışarı atmış, biber gazıyla müdahalede bulunmuştu.