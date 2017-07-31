Yeni gıda etiketi yönetmeliği: ‘Hakiki, ‘yüzde yüz doğal’, ‘mutfaktan taze’ye yasak

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 2019 yılı sonunda yürürlüğe girecek yönetmeliğine göre, ürünlerin üzerindeki etiketlerde ‘hakiki bal’, ‘yüzde yüz doğal’, ‘mutfaktan taze’ gibi ifadeler kullanılmayacak, üretimi elle yapılmayan gıdalar için ‘el yapımı’ denilemeyecek.

Habertürk’ten Deniz Çiçek’in haberine göre, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gıdaların etiket, tanım, reklam ve sunumunda kullanılan ifadelerin tüketiciyi doğru bilgilendirmesi için bir süre önce gıda etiketlenmesi hakkında bir yönetmelik yayımlamıştı.

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Bakanlığın yeni yönetmelik hakkında gıda firmalarını bilgilendirmek amacıyla hazırladığı kılavuzda, gıda etiketlerinde tüketicinin yanıltılmaması için uyulması gereken etiket kuralları anlatıldı.

Margarin üzerine ‘yayık’ yazmak yasaklanıyor

Tablet çikolata ve kokolin (bitkisel yağ ve kakao karışımı) aynı görsele sahip olduğu için, ambalajda kokolin olduğu açıkça belirtilecek.

Margarin üzerinde tereyağını çağrıştıracak ‘yayık’ gibi ifadeler kullanılmayacak. Meyve yerine aroma verici kullanılan gıdaların etiketinde meyve görseli kullanılırsa, gıdanın ‘aromalı’ olduğu belirtilecek.

Bal aromalı şurup etiketlerine bal peteği ve arı resmi konulmayacak.

‘Doğal’ gıdalarda katkı olmayacak

Üretimi elle yapılmayan gıdalarda ‘el yapımı’ ifadesi kullanılmayacak. Sarmalar makinede sarıldıysa ‘el yapımı’ denilmeyecek. Coğrafi işaret taşıyanlar dışında ‘çiftlik usulü yoğurt’, ‘köy tipi yoğurt’ gibi ifadeler bulunmayacak. ‘Doğal’ denilen gıdalarda katkı ve aroma gibi hiçbir ilave yapılamayacak. Süt, çay, bitki çayı, bal, kahve, meyve-sebze, yoğurt, naturel sızma zeytinyağı gibi ürünlerde bu ifade kullanılabilecek, ancak ‘yüzde 100 doğal’ ‘gerçek doğal’, ‘hakiki doğal’ ve ‘en doğal’ gibi tanımlamalar yapılamayacak.

Endüstriyel gıdalarda ‘ev yapımı’ ifadesi kullanılamayacak, ancak ‘anne eli değmiş gibi’, ‘ev yapımı tadında’ denilebilecek.

‘Veganlar için uygundur’

Bisküvi gibi hazır ambalajlı ürünlerde ‘fırından taze’ denilemeyecek.

‘Mutfaktan taze’, ‘denizden taze’, ‘bahçeden taze’, ‘taze sıkılmış’, ‘taze toplanmış’ gibi ifadeler de kullanılamayacak. ‘Taze’ ifadesi sadece hasattan kısa süre sonra satılan ürünler için geçerli olacak. Taze meyve ve sebzelerden üretilen salatalar, raf ömrü kısa olan süt ürünlerinde de bu ifade serbest olacak.

‘Ayçiçek yağı içermez’, ‘glukoz şurubu içermez’, ‘palm yağı içermez’ gibi ifadeler yerine, ‘pancar şekeri içerir’, ‘zeytinyağı içerir’ denilecek.

Bazı ürünlerdeyse tüketici hassasiyeti dikkate alınarak ‘domuz eti, yağı içermez’, ‘veganlar için uygundur’ gibi ifadeler kullanılacak.

‘Geleneksel’ terimi için tescil gerekecek

Tüketicinin benzer gıdalarla karıştırmaması için ‘yüzde 100 malt’, ‘yüzde 100 pancar şekeri’ ifadeleri serbest olacakken, ‘saf’ terimi tüketicide ‘saf olmayan’ alternatifler olduğu algısı yaratmaması için kullanılmayacak.

‘Geleneksel’ teriminin kullanılması için üretimin patentle tescillenmiş olması gerekecek. ‘Hakiki bal’, ‘gerçek meyve‘ ‘hakiki Maraş dondurması’ gibi ifadeleri kullanmaksa yasak olacak.

‘Yüksek kalite’, ‘premium’, ‘quality’, ‘kaliteli’, ‘best-finesten’, ‘süper’, ‘ekstra’ gibi ifadeler de diğer firmaların ürünleri arasında en iyisi olduğunu ileri sürecek şekilde kullanılmayacak. Ürünün ‘ekstra’ nitelik taşıyan özelliği ayrıca belirtilecek.