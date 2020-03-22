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Yaramazlara biraz batar!

Yeni genelge: Yaşlılara sokağa çıkma yasağında istisnalar belirlendi

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma yasağına ilişkin ek genelge yayınladı.

Fotoğraf: DHA

İçişleri Bakanlığı’nın corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla yayınladığı genelgeyle, 65 yaş üstü ve genelgede belirtilen kronik rahatsızlıkları bulunanların 22 Mart itibariyle sokağa çıkması yasaklanmıştı.

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Yeni genelgeye göre hizmetine ihtiyaç duyulabilecek kamu görevlileri ve eczacılar kısıtlamadan muaf olacak.

İkameti dışında olanlar başta olmak üzere seyahat etmesi veya evden çıkması zorunlu olanlar, 155, 156 ve 112 hatları üzerinden taleplerini iletebilecek.

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65 yaş üstü kişilerin dışarı çıkması sınırlandırıldı

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65 yaş üstü kişilerin dışarı çıkması sınırlandırıldı

İçişleri Bakanlığı’nın açıklaması şöyle: “21 Mart Cumartesi saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı.”

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