Yeni genelge: Yaşlılara sokağa çıkma yasağında istisnalar belirlendi

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma yasağına ilişkin ek genelge yayınladı.
İçişleri Bakanlığı’nın corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla yayınladığı genelgeyle, 65 yaş üstü ve genelgede belirtilen kronik rahatsızlıkları bulunanların 22 Mart itibariyle sokağa çıkması yasaklanmıştı.
Yeni genelgeye göre hizmetine ihtiyaç duyulabilecek kamu görevlileri ve eczacılar kısıtlamadan muaf olacak.
İkameti dışında olanlar başta olmak üzere seyahat etmesi veya evden çıkması zorunlu olanlar, 155, 156 ve 112 hatları üzerinden taleplerini iletebilecek.