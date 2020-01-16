Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yeni Game of Thrones dizisi House of the Dragon 2022’de geliyor

Game of Thrones’un yayınlandığı HBO’nun Programlama Müdürü Casey Bloys, yeni dizinin 2022 yılında yayınlamayı planladıklarını söyledi.

Deadline’a konuşan Bloys, senaryonun yakında yazılmaya başlanacağını söyledi.

Reklam

“Tabii ki büyük ve karmaşık bir dizi” diyen Bloys, henüz oyuncu kadrosuyla ilgili iletecek bir haber olmadığını belirtti.

Bloys şöyle konuştu: “Şu an benim önceliğim House of the Dragon’ı yayına sokmak. Bazen yolun ortasındayken tahmin edilmedik şeyler çıkabilir ama şimdilik başka plan yok. Hepimiz House of the Dragon’a odaklıyız.”

Ryan Condal’ın, George R.R. Martin’in Ateş ve Kan (Fire and Blood) romanından uyarlayarak kaleme alacağı House of the Dragon, Game of Thrones dizisinin konu aldığı olayların 300 yıl öncesinde geçecek. Dizi, Daenerys’in ejderha efendisi ataları Targaryen Hanedanı’nın hikayesini anlatacak.

Reklam

House of the Dragon, HBO çatısı altındaki dört Game of Thrones yan projesinden biri. Diğer üçü şimdilik askıda.

HBO, ‘Game of Thrones’ dizisindeki Targaryen ailesini anlatacak yeni dizi yapıyor

SON HABERLER

Rabia Naz olayını araştıran polis: Üzerinden araç geçse izi olur; izler sürtünmeye bağlı

Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli bir şekilde ölen Rabia Naz Vatan’ın ölümünün araştırılması için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’nda bilgi veren Teknik Takip ve İşletme Büro Amiri Hüseyin Emir, ‘Rabia Naz’ın üzerinden araç geçmesi halinde herhangi bir izin kalmamasının mümkün olmadığını’ söyleyerek ölü muayene tutanağında, küçük kızın vücudunda darbe belirtisi görülmediğini öne sürdü. Emir, “Şu ayağın üzerinden en az bir tonluk araç geçmesi durumunda herhangi bir iz kalmaması mümkün değil. Kızımızın vücudundaki izlere bakıldığında bir darbe belirtisi görmüyoruz” dedi.

CHP: BTK’nın Wikipedia yasağını kaldırmak için tebligat beklemesi, ‘arıza çıkarmak’

CHP, Anayasa Mahkemesi kararı açıklandıktan sonra gerekçeli kararı, gerekçeli kararı yayınlanmasından sonra da ilgili mahkeme kararını bekleyen ve karara ilişkin ‘tebligatın’ ulaşmamasını gerekçe gösteren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) tepki gösterdi. TBMM’de konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, BTK’nın kararı uygulamak için ‘tebligat’ beklemesini ‘arıza çıkarmak’ olarak niteleyerek, ‘hukuksuzluk ve hak ihlalinin kasten yapıldığını gösterdiğini’ belirtti.

Wikipedia erişime açıldı

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesinin Resmi Gazete’de yayımlanması, ardından Ankara 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’nin, açılması yönünde karar vermesi ardından, bu gece saat 22:30 sıralarında erişime açılacağı duyurulan Wikipedia’ya artık Türkiye’den ulaşılabiliyor. Kararı uygulayan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) web sitesindeki sorguda ise kurumun ‘uyguladığı bir kararın bulunmadığı’ bilgisi ile karşılaşılıyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...