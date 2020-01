Yeni Game of Thrones dizisi House of the Dragon 2022’de geliyor

Game of Thrones’un yayınlandığı HBO’nun Programlama Müdürü Casey Bloys, yeni dizinin 2022 yılında yayınlamayı planladıklarını söyledi.

Deadline’a konuşan Bloys, senaryonun yakında yazılmaya başlanacağını söyledi.

Reklam

“Tabii ki büyük ve karmaşık bir dizi” diyen Bloys, henüz oyuncu kadrosuyla ilgili iletecek bir haber olmadığını belirtti.

Bloys şöyle konuştu: “Şu an benim önceliğim House of the Dragon’ı yayına sokmak. Bazen yolun ortasındayken tahmin edilmedik şeyler çıkabilir ama şimdilik başka plan yok. Hepimiz House of the Dragon’a odaklıyız.”

Ryan Condal’ın, George R.R. Martin’in Ateş ve Kan (Fire and Blood) romanından uyarlayarak kaleme alacağı House of the Dragon, Game of Thrones dizisinin konu aldığı olayların 300 yıl öncesinde geçecek. Dizi, Daenerys’in ejderha efendisi ataları Targaryen Hanedanı’nın hikayesini anlatacak.

Reklam

House of the Dragon, HBO çatısı altındaki dört Game of Thrones yan projesinden biri. Diğer üçü şimdilik askıda.