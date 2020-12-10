Yeni filmi için 13 kilo veren Clooney: Hastanelik oldum

Yeni filmi ‘The Midnight Sky’daki rolü için 13 kilo veren ABD’li oyuncu George Clooney hastanelik olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Netflix

Filmin yönetmenliğini de üstlenen 59 yaşındaki oyuncu, çekimler başlamadan dört gün önce şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı ve pankreatit tanısı kondu. Clooney, birkaç gün hastanede kaldıktan sonra taburcu oldu.

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Filmde büyük bir felaketten kurtulan gökbilimciyi canlandıran Clooney, beslenme şeklinin hastalığı tetiklemiş olabileceğini söyledi. Britanya’da yayınlanan Daily Mirror’a konuşan ünlü oyuncu, “Sanırım kilo vermek için fazla çabaladım ve kendime iyi bakamadım” dedi.

Film için uzun süre tıraş da olmadığını ve bu durumdan eşi Amal’in pek memnun olmadığını söyleyen Clooney, “Sete gittim sonunda ama toparlanmam birkaç hafta aldı. Bir yönetmen olarak kolay olmadı çünkü enerjiye ihtiyacınız var” ifadelerini kullandı.

Britanyalı oyuncular Felicity Jones ve David Oyelowo’nun da rol aldığı filmin çekimlerini şöyle anlattı: “Finlandiya’da bir buzulun üzerindeydik. Bu da çalışmayı daha da zorlaştırdı. Aynı zamanda karakterimi canlandırmamda yararı oldu.”