Yeni ‘Fi’ sezonu ‘Çi’nin yeni bölümünden fragman: Pislik herif seni iyice bozmuş

Yazar Azra Kohen’in ‘Fi-Çi-Pi’ üçlemesinden uyarlanan internet dizisi ‘Fi’nin ikinci sezonu ‘Çi’nin yeni bölümünün fragmanı yayınlandı.

Senaryosunu Nükhet Bıçakçı’nın yazdığı ‘Fi’nin yönetmen koltuğunda Mert Baykal otururken, oyuncu kadrosunda Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, Büşra Develi, Tülay Günal, Osman Sonant, Özge Özpirinççi, Sezin Akbaşoğulları ve Nehir Erdoğan yer alıyor.

Reklam

İlk üç bölümü 31 Mart’ta online dizi ve film platformu ‘Puhu TV’ tarafından ücretsiz olarak yayınlanan dizinin iki sezon halinde 12’şer bölüm olarak sürdürülmesi planlanıyor.

Toplamda 48 milyon internet kullanıcısının bulunduğu Türkiye’de, ‘Fi’nin tekil kullanıcı tarafından izlenme sayısı ise sekiz milyon. Rakamlara göre, Türkiye’deki internet kullanıcılarının yüzde 16’sı diziyi izledi.

‘Deniz’le ‘Duru’nun karşılaştığı ‘Çi’nin ikinci bölümü, 16 Kasım günü saat 21.00’de yayınlanacak.