Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Yeni ‘Fi’ sezonu ‘Çi’nin yeni bölümünden fragman: Pislik herif seni iyice bozmuş

Share14
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 15

 

Yazar Azra Kohen’in ‘Fi-Çi-Pi’ üçlemesinden uyarlanan internet dizisi ‘Fi’nin ikinci sezonu ‘Çi’nin yeni bölümünün fragmanı yayınlandı.

Senaryosunu Nükhet Bıçakçı’nın yazdığı ‘Fi’nin yönetmen koltuğunda Mert Baykal otururken, oyuncu kadrosunda Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, Büşra Develi, Tülay Günal, Osman Sonant, Özge Özpirinççi, Sezin Akbaşoğulları ve Nehir Erdoğan yer alıyor.

Reklam

İlk üç bölümü 31 Mart’ta online dizi ve film platformu ‘Puhu TV’ tarafından ücretsiz olarak yayınlanan dizinin iki sezon halinde 12’şer bölüm olarak sürdürülmesi planlanıyor.

Toplamda 48 milyon internet kullanıcısının bulunduğu Türkiye’de, ‘Fi’nin tekil kullanıcı tarafından izlenme sayısı ise sekiz milyon. Rakamlara göre, Türkiye’deki internet kullanıcılarının yüzde 16’sı diziyi izledi.

‘Deniz’le ‘Duru’nun karşılaştığı ‘Çi’nin ikinci bölümü, 16 Kasım günü saat 21.00’de yayınlanacak.

Sayan’ın ‘intihal’ iddiasına ‘Fi’nin yazarı Kohen’den tazminat davası: 2009’da başladım

Yeni ‘Fi’ sezonu ‘Çi’den ilk fragman: Beni asla bırakmayacaksın

Kaldığı yerden: ‘Fi’nin yeni sezonu 9 Kasım’da

Destek Yayınları, Sayan’a kapıyı gösterdi: Kohen’den özür dilemeli, ‘Fi’de intihal yok

Destek Yayınları’ndan Sayan’ın ‘Fi’de intihal’ iddiasına yanıt: Şöhretten nemalanıyor

Oyuncu ve yazar Başak Sayan: ‘Fi’ benim kitabımdan çalındı, bugüne dek sustum

‘Hata yaparsan, tek başınasın’: ‘Fi’nin sezon finalinin tanıtımı yayınlandı

‘Hayatına girmeme sen müsaade ettin’: ‘Fi’nin iki yeni bölümünün tanıtımı yayınlandı

‘Fi’de Can Manay’a hayat veren Ozan Güven: Hastalığını bilmeden dolaşan insanlar gibi

‘Biz senin dünyana ait değiliz’: İnternet dizisi ‘Fi’nin iki yeni bölümünün tanıtımı yayınlandı

50 saatte 3,5 milyon izlenme: Yeni internet dizisi ‘Fi’nin ekibi Cannes’da


Share14
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 15

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...