Yeni evi için internetten fırın satın almıştı: ‘Elime oyuncak fırın ulaştı, çok mağdurum’

İzmir’de yaşayan Selin Çamlıtepe (33) internet üzerinden satın aldığı fırının yerine oyuncak fırın gönderildiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Çamlıtepe’nin anlatımına göre yeni taşındığı evine şubat ayında interneten fırın satın aldı. Ancak Çamlıtepe’ye gönderilen paketten pembe renkli oyuncak fırın ve oyuncak mutfak dolabı çıktı.

Reklam

Eve gelen koliyi açtığında büyük bir şok yaşadığını ifade eden Çamlıtepe bu mağduriyetini şöyle anlattı: “Bilindik bir internet sitesinden evime fırın siparişi verdim. Elime oyuncak fırın ulaştı. Çok mağdur durumdayım, çünkü sipariş ettiğim fırın için çok yüklü bir meblağ ödemiştim. Bu konuda yasal yollardan gerekli her türlü işlemi yapacağım. İç hukuk yolları tükenirse İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar başvurmayı düşünüyorum.“

‘Yenisini göndeririz, telafi ederiz demediler‘

Alışveriş yaptığı sitenin müşteri hizmetlerini aradığını ifade eden Çamlıtepe şöyle devam etti: “Ayrıca sayfa üzerinden müşteri şikayeti de oluşturdum. Sadece özür dilediler. Başka herhangi bir iletişim kurmadılar. ‘Yenisini göndeririz, telafi ederiz’ gibi bir şey de demediler. Zaten ilk aramamda yanıt aldım. Sonraki aramalarıma da cevap vermediler. Bir kere daha benzer bir durumla karşılaşmıştım. O zaman da bot sipariş etmiştim ama yerine banyo terliği gelmişti. O zaman hukuki yola başvurmamıştım çünkü kargo gelir gelmez paketi açmıştım ve hemen iade etmiştim. Oyuncak fırın gelince aldığım fırının yanında hediye olarak verildiğini düşündüm ama öyle olmadı. Hakkımı bu sefer arayacağım. İnternetten sipariş ettiğime bin pişman oldum.”