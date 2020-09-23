Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yeni emojiler yolda: Sakallı kadın, farklı ten renginden çiftler, alevler içinde kalp

200’ün üzerinde yeni emoji önümüzdeki yıl kullanımda olacak. Yeni emojiler arasında sakallı birey, sakallı kadın ve farklı ten renginden çiftler var.

Fotoğraflar: Unicode Consortium

Unicode Consortium isimli organizasyonun Apple ve Android ürünlerinde kullanılmak üzere hazırladığı emojiler 217 emojiden sınırlı sayıda bir kısmı önümüzdeki sene kullanımda olacak.

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Bu yılın ikinci yarısında yayınlanması planlanan emojilerin çıkışı pandemi nedeniyle 2022’ye ertelenmişti.

Seneye kullanımda olacak emojiler arasında farklı ten renginde çiftler ve sakallı birey ile sakallı kadın emojileri var.

Ayrıca alev almış kalp ile sargı bezine sarılı kalp ve ‘of çeken’ surat emojisi daha önce ifade edilemeyen hislere tercüman olacak.

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Artık gelinlik giyen erkeklerin, bebeklerini besleyen babaların da emojisi var

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