Yeni düzenleme yolda: Uçuşu iptal edilene 100 ile 600 avro arasında tazminat

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Havayollarına ilişkin hazırlanan yeni yönetmelikle uçuşu iptal edilenlere 100 ile 600 avro arasında değişen miktarlarda tazminat ödenmesi öngörülüyor.

Habertürk’ten Gökhan Artan’ın haberine göre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ‘Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik’ taslağını hazırlayarak sektör temsilcilerinin görüşlerini sordu.

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Taslağa göre yolcular uçuşları iptal edilir ya da uçağa kabul edilmezlerse, iç hatlarda 100 avro karşılığı, dış hatlarda ise mesafeye göre 200 avrondan 600 avroya değişen miktarlarda lira cinsinden tazminat alacak.

Gecikmeye de tazminat

Taslakta, havayolu şirketinin hareket saatinden itibaren iç hatlarda üç saat veya daha fazla sürede yolcuları son varış noktasına ulaştıramaması halinde 50 avro tazminat ödemesi öngörülüyor.

Dışhatlarda da 1500 kilometre veya daha kısa tüm uçuşlar için üç saat ve daha fazla sürede ulaştırılamayan yolculara 125 avronun lira karşılığı ödenecek.

Yine 1500 ile 3 bin 500 kilometre arası uçuşlar için beş saat veya daha fazla sürede ulaştıramaması durumunda da 200 avro tazminat getirildi. Ayrıca 3 bin 500 kilometreden daha uzun uçuşlar için uçuş saatinin iki katından daha fazla sürede yolcular son varış noktasına ulaştırılmadığı takdirde de 300 avro tazminat ödenecek.

Yolculara planlanan hareket zamanından en az iki hafta öncesinde iptalden haberdar edilmedikleri takdirde de tazminat verilecek.