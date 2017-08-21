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Yeni düzenleme: Özel araçta sürücülerin sigara içmesine yasak geliyor

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Özel araçlarda sigara içmek yasaklanacak.

Fotoğraf: Reuters

Habertürk’ten Fatmanur Boylu’nun haberine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Teşkilat Yasası’nda yapılacak yeni düzenlemeyle toplu taşıma araçlarında uygulanan sigara içme yasağı özel araçları da kapsayacak şekilde genişletilerek ‘hususi araçların sürücü koltuklarında oturanların’ sigara içmesi yasaklanacak.

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Tek tip paket

Tasarıya göre sigara paketleri de tek tip olacak.

Türkiye’de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri, markanın yazım şekli, yazı karakteri, punto boyutu, paket üzerindeki konumu, paketlerin rengi, diğer yazı, ibare ve şekiller dahil tek tip tasarlanmış düz standart paket biçiminde piyasaya sürülecek.

Marka, paketin tek bir yüzeyine ve yüzeyin yüzde beşini aşmayacak şekilde yazılacak ve paketin üzerinde markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri bulunmayacak.

Araştırma: Sigara içenlerin ‘sadece’ yüzde 14’ü bir yıl içinde bırakmayı planlıyor

Yeni kanun paketi: Tek sigara satışına ceza, paketler raflarda görünmeyecek

Türkiye, erkeklerde tütün kaynaklı ölümlerde dünya ikincisi

Araştırma: Dünya genelindeki her 10 ölümden birinin nedeni sigara

Artış var: Türkiye’de 2016’da 105.5 milyar adet sigara tüketildi

Bakanlık verileri: 2010’dan bu yana sigarayı bırakmak için iki milyona yakın kişi başvurdu

Bir araştırmaya göre elektronik sigara daha az zararlı

Yeni önlem paketi: Marka küçülecek, kapıdan en az 5 metre uzaklıkta sigara içilebilecek

Yeni önlemler: Restoran ve kafelerin yarı açık alanlarında da sigara içilemeyecek

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