Yeni düzenleme: Özel araçta sürücülerin sigara içmesine yasak geliyor

Özel araçlarda sigara içmek yasaklanacak.

Habertürk’ten Fatmanur Boylu’nun haberine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Teşkilat Yasası’nda yapılacak yeni düzenlemeyle toplu taşıma araçlarında uygulanan sigara içme yasağı özel araçları da kapsayacak şekilde genişletilerek ‘hususi araçların sürücü koltuklarında oturanların’ sigara içmesi yasaklanacak.

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Tek tip paket

Tasarıya göre sigara paketleri de tek tip olacak.

Türkiye’de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri, markanın yazım şekli, yazı karakteri, punto boyutu, paket üzerindeki konumu, paketlerin rengi, diğer yazı, ibare ve şekiller dahil tek tip tasarlanmış düz standart paket biçiminde piyasaya sürülecek.

Marka, paketin tek bir yüzeyine ve yüzeyin yüzde beşini aşmayacak şekilde yazılacak ve paketin üzerinde markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri bulunmayacak.