Yeni düzenleme: ‘Gizli zam’ yapana 114 bin liraya kadar ceza

Ticaret Bakanlığı, ürünlerde gramajın düşürülerek fiyatın sabit tutulması yöntemiyle ‘gizli zam’ yapılmasına karşı yönetmelik yayınladı.

Fotoğraf: Pixabay

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan yönetmeliğe göre ‘haksız ticarete örnek uygulamalar’a yeni madde eklendi.

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‘Tüketicilere sunulan bir malda birim fiyatını farklılaştıracak şekilde adet, uzunluk, ağırlık, alan, hacim ölçüleri ve benzeri unsurlarından birinde değişiklik yapılmasına rağmen, değişiklik yapılmadığı izlenimi uyandıran yanıltıcı ambalajlama uygulamaları’ da yönetmelik kapsamına alındı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gıdada gramajı azaltma yoluyla tüketicileri mağdur eden gizli zam uygulamalarına 114 bin 326 liraya varan idari para cezası verileceğini söyledi.

Pekcan, “Çıkardığımız yönetmelikle hem tüketicilerimiz hem de haksız rekabete maruz kalan dürüst esnaf ve tacirlerimiz korunmuş olacak” dedi.