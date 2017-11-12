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Yeni düzenleme: Emlakçı komisyonu düşürülecek

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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul satış ve kiralamasında emlakçıların alacağı komisyon oranını düşürmeye hazırlanıyor.

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’ten Gülistan Alagöz’ün haberine göre, bakanlığın hazırlandığı yasa taslağı yürürlüğe girince, gayrimenkul alım satımında emlakçıların her iki taraftan aldığı toplam komisyon oranı, mülkün değerinin yüzde 3’ünü geçemeyecek. Mevcut mevzuatta, emlakçı her iki taraftan yüzde 3’er komisyon alıyor.

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Yeni taslağa göre emlakçılar, konut, işyeri ve arsa kiralayanlardan bir aylık kira bedelinden fazla (yüzde 8.3) komisyon talep edemeyecek. Mevcut uygulamada, emlakçılar yıllık kira bedelinin yüzde 12’sini komisyon olarak alabiliyor.


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