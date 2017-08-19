‘Yeni dünya’nın getirdikleri: Türkiye’de 20 milyona yakın kişi internete hiç girmemiş

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Türkiye’de hayatında hiç bilgisayar kullanmamış insan sayısının 25.3 milyon, internete girmemiş insan sayısının da 19.3 milyon olduğu belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre bu yıl internet ve bilgisayar kullanımında artış yaşandı.

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Geçen yıl yüzde 54.9 olan, 16-74 yaş aralığında bilgisayar kullanımı bu yıl yüzde 56.6’ya yükselirken, aynı yaş grubundaki internet kullanımı yüzde 61.2’den 66.8’e yükseldi.

Cumhuriyet’ten Necdet Çalışkan, TÜİK’in istatistiklerinden yola çıkarak ‘bardağın boş tarafını’ aktardı.

Yüzde 33 hiç internete girmedi

Haberde belirtildiğine göre, TÜİK araştırmasında dikkate alınan 16-74 yaş grubunda; Türkiye’de 29.3 milyonu erkek, 29.1 milyonu kadın olmak üzere toplam 68.3 milyon kişi var.

Buna göre; 10 milyonu erkek, 15.3 milyonu kadın olmak üzere Türkiye’de hayatında hiç bilgisayar kullanmamış olan kişi sayısı 25.3 milyon.

TÜİK’in verilerine göre, internet kullanım oranı 16-74 yaş aralığında yüzde 66.8’e yükseldi. Buna karşın Türkiye’deki insanların yüzde 33’ünden fazlası hayatında hiç internete girmedi.

Hiç internet kullanmamış insan sayısı, 7.3 milyonu erkek, 12 milyonu kadın olmak üzere toplam 19 milyon 365 bin 764.

Evinde internet olmayan insan sayısı 4,4 milyon

TÜİK’in verilerinde evlerin yüzde 80.7’sinin internet bağlantısı olduğu belirtilmiş. Buna karşın, evlerin yüzde 19.3’ünde internet bağlantısı yok. Yani, Türkiye’de evinde internet bağlantısı olmayan insan sayısı 4.4 milyon.

60,4 milyon kredi kartı ve 124.2 milyon banka kartı kullanıcısının olduğu Türkiye’de düzenli olarak online alışveriş yapanların (son üç ay içinde en az bir defa olmak üzere) sayısı; beş milyonu erkek, 3.8 milyonu kadın olmak üzere toplam 8.8 milyon.

Hayatında en az bir defa online alışveriş yapanların sayısı ise; 8.5 milyonu erkek, altı milyonu kadın olmak üzere 14.5 milyon.

İnternetten en çok alışverişi yapılan ürün yüzde 62.3’lük oranla ‘giyim ve spor malzemeleri’ olurken, en az sipariş verilen kategori ise yüzde 2.7 ile ‘e-öğrenme’yle ilgili hizmetler.